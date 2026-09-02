"Інтернет" для Марса: NASA виділила Blue Origin 700 мільйонів

NASA доручила Blue Origin створити нову телекомунікаційну мережу для Марса вартістю близько 700 мільйонів доларів. Орбітальний апарат має забезпечити високошвидкісний зв’язок для майбутніх місій на Червону планету.

Про це інформує РБК-Україна , посилаючись на пресслужбу NASA .

Деталі амбітного проєкту

Отримання контракту - результат тендеру, який NASA організувала ще у травні.

У межах підписаної угоди Blue Origin повністю бере на себе весь цикл реалізації проєкту - від початкового проєктування й розробки до інтеграції, запуску та подальшого операційного управління мережею.

Створена архітектура стане важливою частиною ширшої інфраструктури космічного зв'язку та навігації NASA.

Вона виконуватиме такі функції:

Передача даних: забезпечення високошвидкісного каналу для трансляції наукових результатів, знімків високої роздільної здатності та оперативних команд.

Навігаційні послуги: надання точних координат та орієнтирів для апаратів, що працюють безпосередньо на поверхні Марса або на його орбіті.

Критичний зв'язок: підтримка стабільного каналу комунікації під час виконання найвідповідальніших маневрів і місій.

Blue Origin зобов'язана доставити готову космічну платформу для NASA не пізніше 31 грудня 2028 року, а повноцінний запуск системи в експлуатацію на Марсі очікується до 2030 року.

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Основа для програми Artemis та залучення приватного бізнесу

Підписання угоди знаменує важливий етап у стратегії NASA щодо виходу за межі земної та місячної орбіт.

Оскільки кількість роботизованих місій на Червоній планеті постійно зростає, потреба у передачі більших обсягів даних стає критичною.

Нова спеціалізована мережа має задовольнити цей попит, надавши дослідникам більшу ємність каналів, високу надійність й оперативну гнучкість.

Розвиток марсіанської інфраструктури тісно пов'язаний із довгостроковими планами агенції.

Яких саме?

Підготовка до пілотованих польотів: у межах програми Artemis NASA відправляє астронавтів на Місяць для відпрацювання технологій, необхідних для майбутнього перебування людини на Марсі.

Автоматичні місії прокладають шлях для пілотованих експедицій, а нова мережа забезпечить їх необхідною комунікацією.

Співпраця з приватним сектором: за аналогією до залучення комерційних партнерів для логістики й зв'язку на орбіті Землі та під час розбудови місячної бази, NASA делегує створення мережі приватній компанії.

Фокус на науці: перекладання технічних завдань із розгортання зв'язку на Blue Origin під управлінням програми NASA Space Communications and Navigation дозволить самим науковцям агентства зосередитися на пріоритетних завданнях - безпосередніх дослідженнях та наукових відкриттях.