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"Интернет" для Марса: NASA выделило Blue Origin 700 миллионов

14:17 02.09.2026 Ср
2 мин
Человек все-таки ступит на Красную планету?
aimg Ольга Завада
"Интернет" для Марса: NASA выделило Blue Origin 700 миллионов Blue Origin обеспечит связью миссии на Марс (фото: Unsplash)
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NASA поручило Blue Origin создать новую телекоммуникационную сеть для Марса стоимостью около 700 миллионов долларов. Орбитальный аппарат должен обеспечить высокоскоростную связь для будущих миссий на Красную планету.

Об этом информирует РБК-Украина, ссылаясь на прессслужбу NASA.

Детали амбициозного проекта

Получение контракта - результат тендера, который NASA организовала еще в мае.

В рамках подписанного соглашения Blue Origin полностью берет на себя весь цикл реализации проекта - от начального проектирования и разработки до интеграции, запуска и последующего операционного управления сетью.

Созданная архитектура станет важной частью более широкой инфраструктуры космической связи и навигации NASA.

Она будет выполнять следующие функции:

Передача данных: обеспечение высокоскоростного канала для трансляции научных результатов, снимков высокого разрешения и оперативных команд.

Навигационные услуги: предоставление точных координат и ориентиров для аппаратов, работающих непосредственно на поверхности Марса или на его орбите.

Критическая связь: поддержка стабильного канала коммуникации при выполнении наиболее ответственных маневров и миссий.

Blue Origin обязана доставить готовую космическую платформу для NASA не позднее 31 декабря 2028 года, а полноценный запуск системы в эксплуатацию на Марсе ожидается к 2030 году.

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Основа для программы Artemis и привлечение частного бизнеса

Подписание этого соглашения знаменует важный этап в стратегии NASA по выходу за пределы земной и лунной орбит.

Поскольку количество роботизированных миссий на Красной планете постоянно растет, потребность в передаче больших объемов данных становится критической.

Новая специализированная сеть должна удовлетворить этот спрос, придав исследователям большую емкость каналов, высокую надежность и оперативную гибкость.

Развитие марсианской инфраструктуры тесно связано с долгосрочными планами агентства.

Каких именно?

Подготовка к пилотируемым полетам: в рамках программы Artemis NASA отправляет астронавтов на Луну для отработки технологий, необходимых для будущего пребывания человека на Марсе.

Автоматические миссии прокладывают путь для пилотируемых экспедиций, а новая сеть снабдит их необходимой коммуникацией.

Сотрудничество с частным сектором: по аналогии с привлечением коммерческих партнеров для логистики и связи на орбите Земли и при развитии лунной базы, NASA делегирует создание сети частной компании.

Фокус на науке: перевод технических задач по развертыванию связи на Blue Origin под управлением программы NASA Space Communications and Navigation позволит самим ученым агентства сосредоточиться на приоритетных задачах - непосредственных исследованиях и научных открытиях.

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