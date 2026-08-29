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Хакери могли керувати космічними апаратами NASA через критичну вразливість

19:12 29.08.2026 Сб
2 хв
Прогалина дозволяла будь-кому перехопити контроль
aimg Ольга Завада
Хакери могли керувати космічними апаратами NASA через критичну вразливість У веб-інтерфейсі NASA AMMOS виявили загрозу віддаленого злому (фото: Unsplash)
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У відкритому ПЗ NASA AMMOS Instrument Toolkit виявили критичний ланцюжок уразливостей, який дозволяв неавторизованим користувачам надсилати довільні команди на космічні апарати та виконувати скрипти на сервері.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на звіт кібераналітиків Cycode.

Фахівці пояснили: наземний комплекс AMMOS Instrument Toolkit (AIT) використовується для побудови систем обробки телеметрії та відправлення команд на космічні апарати.

У чому суть критичної прогалини безпеки?

Проблема охоплює відразу кілька класифікацій уразливостей (CWE-306, CWE-352 та CWE-22):

Веб-сервер за замовчуванням прив'язувався до мережевого інтерфейсу 0.0.0.0 на порту 8080, роблячи його доступним із зовнішньої мережі.

Кінцеві точки для відправки команд (/cmd), запуску скриптів (/script/run) та послідовностей (/seq) не вимагали введення пароля чи логіна.

Система генерувала сесійні кукіс sid для будь-якого анонімного запиту на головну сторінку (GET /), що дозволяло легко обійти поверхневу перевірку сесії та надсилати команди космічному апарату.

Маршрут /seq додатково містив уразливість виходу за межі дозволеного каталогу (Path Traversal), тим самим дозволяючи виконувати сторонні файли на сервері.

За словами фахівців з кібербезпеки, веб-інтерфейс, створений для керування космічними місіями, фактично приймав запити з будь-якого мережевого інтерфейсу, не питав пароль і міг бути керований через шкідливу веб-сторінку у браузері оператора за допомогою CSRF-атаки.

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Виправлення та суперечності у базах даних

Випуск оновлення AIT-GUI версії 2.5.2 обмежив мережевий слухач локальною адресою localhost і додав перевірку заголовків Origin/Referer для захисту від міжсайтових запитів (CSRF).

Однак аналіз коду показав, що у версії 2.5.2 базовий механізм аутентифікації так і не було додано - це означає, що будь-який запит без облікових даних усе ще може отримати дійсне сесійні кукіс.

Як наслідок, дослідники вважають проблему виправленою лише частково.

Цікаво, що під час пошуку вразливості кіберфахівці використовували ШІ-асистент Claude Opus 4.8 від Anthropic, який допоміг проаналізувати код і написати регресійні тести.

Наразі випадків реального використання даної уразливості зловмисниками чи компрометації діючих космічних місій NASA не зафіксовано.

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