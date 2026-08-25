ua en ru
Вт, 25 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Tech

Кінець епохи Falcon 9: SpaceX готує заміну ракеті-рекордсменці

13:14 25.08.2026 Вт
3 хв
Ілон Маск підтвердив плани вивести з експлуатації легендарну ракету
aimg Ольга Завада
Кінець епохи Falcon 9: SpaceX готує заміну ракеті-рекордсменці SpaceX згортає виробництво своїх найупізнаваніших ракет (фото: SpaceX)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

SpaceX поступово відмовиться від Falcon 9 - своєї головної ракети-носія, а також її важчої версії Falcon Heavy. Перехід до нового покоління розпочнеться після того, як надважка транспортна система Starship проводитиме регулярні операційні польоти.

Про це пише РБК-Україна, посилаючись на твіт Ілона Маска в X.

Історична спадщина ракети-рекордсменки

Вперше Falcon 9 стартувала у 2010 році й наразі здійснила вже майже 700 успішних місій.

Вона назавжди увійшла в історію світової космонавтики як перша орбітальна ракета, перший ступінь якої навчилися повертати на Землю та використовувати повторно.

За словами Ілона Маска, згортання програми є неминучим кроком. Як тільки мегаракета Starship почне надійно літати по кілька разів на тиждень, виробничі та логістичні ресурси компанії будуть повністю перенаправлено на неї, щоб наростити частоту запусків до кількох разів на день.

Чому Starship змінює правила гри?

Головна перевага Starship над Falcon 9 полягає у розмірах, вантажопідйомності та "повній багаторазовості".

Ракета повертатиметься цілісною: якщо верхній (другий) ступінь Falcon 9 спалюється у щільних шарах атмосфери, то у Starship повертатимуться як гігантський прискорювач Super Heavy, так і сам космічний корабель.

Габарити та потужність: поточна версія Starship (V3) має висоту 124,4 метра (проти 70 метрів у Falcon 9) і здатна виводити на низьку навколоземну орбіту понад 100 тонн корисного навантаження.

Для порівняння, межа Falcon 9 становить близько 25 тонн, а Falcon Heavy - 63 тонни.

Нові супутники Starlink: наступні покоління супутників зв'язку Starlink є значно більшими та важчими, тому їхнє масове розгортання спроектоване саме під вантажний відсік Starship.

Читайте більше: Маск хоче навчати Grok на думках працівників SpaceX: що відомо

Коли очікувати остаточного згортання та що буде з МКС?

За даними галузевих звітів, SpaceX планує припинити більшість комерційних запусків Falcon 9 орієнтовно у 2028 році.

Зокрема, у цей період Starship вже має залучатися до місячної програми NASA Artemis для висадки астронавтів на поверхню супутника Землі.

Проте ракету не спишуть миттєво.

Falcon 9 продовжуватиме літати щонайменше до 2030 року для виконання контрактів із NASA. Вона залишатиметься основним транспортом для доставки астронавтів (на кораблі Crew Dragon) та вантажів на Міжнародну космічну станцію (МКС).

Перевести місії до МКС на Starship наразі неможливо з інженерних міркувань: величезні габарити нової системи створюють ризики для безпеки станції під час стикування, а сам корабель поки не має відповідних сертифікацій від американського космічного агентства.

Остаточні терміни відмови від Falcon 9 повністю залежатимуть від того, як швидко SpaceX зможе довести надійність та безпеку Starship під час майбутніх орбітальних випробувальних польотів.

Ще більше цікавого:

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
NASA Falcon 9 SpaceX Ілон Маск
Новини
Росія вдарила по Краматорську авіабомбами: серед поранених - двомісячне немовля
Росія вдарила по Краматорську авіабомбами: серед поранених - двомісячне немовля
Аналітика
Дорога електроенергія для металургії. Як забезпечити прямі контракти між промисловістю та генерацією
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Дорога електроенергія для металургії. Як забезпечити прямі контракти між промисловістю та генерацією