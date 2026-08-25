Кінець епохи Falcon 9: SpaceX готує заміну ракеті-рекордсменці

SpaceX поступово відмовиться від Falcon 9 - своєї головної ракети-носія, а також її важчої версії Falcon Heavy. Перехід до нового покоління розпочнеться після того, як надважка транспортна система Starship проводитиме регулярні операційні польоти.

Про це пише РБК-Україна , посилаючись на твіт Ілона Маска в X.

Історична спадщина ракети-рекордсменки

Вперше Falcon 9 стартувала у 2010 році й наразі здійснила вже майже 700 успішних місій.

Вона назавжди увійшла в історію світової космонавтики як перша орбітальна ракета, перший ступінь якої навчилися повертати на Землю та використовувати повторно.

За словами Ілона Маска, згортання програми є неминучим кроком. Як тільки мегаракета Starship почне надійно літати по кілька разів на тиждень, виробничі та логістичні ресурси компанії будуть повністю перенаправлено на неї, щоб наростити частоту запусків до кількох разів на день.

Once Starship is flying reliably several times per week, it makes sense to shift super scarce SpaceX engineering and production resources to Starship to get launch rate to several times per day, which means winding down Falcon — Elon Musk (@elonmusk) August 22, 2026

Чому Starship змінює правила гри?

Головна перевага Starship над Falcon 9 полягає у розмірах, вантажопідйомності та "повній багаторазовості".

Ракета повертатиметься цілісною: якщо верхній (другий) ступінь Falcon 9 спалюється у щільних шарах атмосфери, то у Starship повертатимуться як гігантський прискорювач Super Heavy, так і сам космічний корабель.

Габарити та потужність: поточна версія Starship (V3) має висоту 124,4 метра (проти 70 метрів у Falcon 9) і здатна виводити на низьку навколоземну орбіту понад 100 тонн корисного навантаження.

Для порівняння, межа Falcon 9 становить близько 25 тонн, а Falcon Heavy - 63 тонни.

Нові супутники Starlink: наступні покоління супутників зв'язку Starlink є значно більшими та важчими, тому їхнє масове розгортання спроектоване саме під вантажний відсік Starship.

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Коли очікувати остаточного згортання та що буде з МКС?

За даними галузевих звітів, SpaceX планує припинити більшість комерційних запусків Falcon 9 орієнтовно у 2028 році.

Зокрема, у цей період Starship вже має залучатися до місячної програми NASA Artemis для висадки астронавтів на поверхню супутника Землі.

Проте ракету не спишуть миттєво.

Falcon 9 продовжуватиме літати щонайменше до 2030 року для виконання контрактів із NASA. Вона залишатиметься основним транспортом для доставки астронавтів (на кораблі Crew Dragon) та вантажів на Міжнародну космічну станцію (МКС).

Перевести місії до МКС на Starship наразі неможливо з інженерних міркувань: величезні габарити нової системи створюють ризики для безпеки станції під час стикування, а сам корабель поки не має відповідних сертифікацій від американського космічного агентства.

Остаточні терміни відмови від Falcon 9 повністю залежатимуть від того, як швидко SpaceX зможе довести надійність та безпеку Starship під час майбутніх орбітальних випробувальних польотів.