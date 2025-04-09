Розсіяли ворожий "кулак". Зеленський пояснив мету ЗСУ на Бєлгородщині

Дії українських військових на Бєлгородському напрямку зірвали плани росіян щодо наступу на Харківську та Сумську області. Росіянам не вдалося створити потужний наступальний "кулак".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського під час зустрічі з журналістами.

Зеленський розповів, що на сьогодні понад 67 тисяч військових РФ знаходиться на Курському напрямку.

"Вони закінчували це переміщення для наступу на Сумський напрямок. Треба було трішки змінити їхні плани. Відповідно, були кроки в Курській області, де вона межує з Бєлгородським напрямком. Відповідні кроки були зроблені нашими воїнами, що розтягнуло і не дало сформувати росіянам наступальний "кулак" у тому виді, на який вони розраховували", - пояснив президент.

Український президент розповів, що на цьому напрямку нині відбувається багато атак, за його словами, найбільше атак, у середньому, саме на тому напрямку.

Зеленський розповів, що зранку заслухав доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, начальника Генштабу Андрія Гнатова та командувача Сухопутних військ Михайла Драпатого. Під час розмови, Зеленський детально дізнався, що відбувається на фронті, де є проблеми, а де є успіхи.

"Кроки щодо Бєлгородського напрямку правильні, щоб змусити росіян не зробити один "кулак" ні на Харківському, ні на Сумському напрямку", - наголосив він.

Президент вважає, що зараз стало очевидно, що українська сторона змогла повністю налагодити свою оборону та ефективно протидіяти на Курському напрямку, попри всі складнощі.

"Ми вважаємо, що це момент, коли запрацювало все в повному обсязі. І Курськ, і все запрацювало краще з нашого боку. При всіх існуючих складнощах", зауважив він.