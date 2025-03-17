ДПСУ про ситуацію у Сумській області: ДРГ намагаються перетнути кордон, мінують місцевість

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрія Демченка в ефірі телемарафону.

За словами Демченка, спроби заходу ворожих ДРГ продовжуються. Найбільш активно ворог діє на півночі Сумської області. Втім, ризик спробу заходу ДРГ є й на інших ділянках кордону з Росією в межах регіону.

Одну з ворожих диверсійно-розвідувальних груп виявили фактично в Сумському районі. У зв'язку з цим ворог продовжуватиме застосовувати різні тактики, щоб спробувати зайти на українську територію.

Як пояснив речник ДПСУ, ДРГ намагаються викрити побудову української оборони, а також завдати ураження по українських позиціях, чи проводити мінування місцевості.

Водночас на напрямку населених пунктів Новеньке й Журавка ворог застосовує малі штурмові групи з метою накопичення сил на території України, а також розширення зони активних бойових дій. Сили оборони, своєю чергою, знищують піхотні групи, які зайшли на українську територію, або ж на підступах до кордону.