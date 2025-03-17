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ДПСУ про ситуацію у Сумській області: ДРГ намагаються перетнути кордон, мінують місцевість

Понеділок 17 березня 2025 15:10
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ДПСУ про ситуацію у Сумській області: ДРГ намагаються перетнути кордон, мінують місцевість Фото: Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України (Facebook-сторінка Демченка)
Автор: Сергій Пишкін

Ворожі диверсійно-розвідувальні групи (ДРГ) й надалі намагаються перетнути кордон України в Сумській області, а також мінувати місцевість.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрія Демченка в ефірі телемарафону.

За словами Демченка, спроби заходу ворожих ДРГ продовжуються. Найбільш активно ворог діє на півночі Сумської області. Втім, ризик спробу заходу ДРГ є й на інших ділянках кордону з Росією в межах регіону.

Одну з ворожих диверсійно-розвідувальних груп виявили фактично в Сумському районі. У зв'язку з цим ворог продовжуватиме застосовувати різні тактики, щоб спробувати зайти на українську територію.

Як пояснив речник ДПСУ, ДРГ намагаються викрити побудову української оборони, а також завдати ураження по українських позиціях, чи проводити мінування місцевості.

Водночас на напрямку населених пунктів Новеньке й Журавка ворог застосовує малі штурмові групи з метою накопичення сил на території України, а також розширення зони активних бойових дій. Сили оборони, своєю чергою, знищують піхотні групи, які зайшли на українську територію, або ж на підступах до кордону.

Ситуація у Сумській області

Наприкінці лютого в мережі з'явилась інформація про те, що ворог нібито прорвав кордон у селі Новеньке, втім, пізніше це було спростовано. За словами Демченка, ворог намагається розширити зону активних бойових дій на межі регіону. Зокрема росіян відправляють малі штурмові групи в бік Новенького, намагаючись закріпитися на цих позиціях.

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