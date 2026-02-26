Інтенсивність обстрілів падає. Що насправді відбувається з ракетним арсеналом РФ

Головне:

: За весь час повномасштабного вторгнення РФ відстріляла понад 12 тисяч ракет різних типів. З них 6600 - в перший рік великої війни. Інтенсивність обстрілів : Попри видиму активність, інтенсивність обстрілів РФ по Україні зараз падає.

: Попри видиму активність, інтенсивність обстрілів РФ по Україні зараз падає. Допомога партнерів: Ракети, які сьогодні збивають російську балістику, можливо, були закладені на конвеєри партнерів ще два роки тому. Адже цикл виготовлення до виходу з конвеєра триває 20-25 місяців.

12 000+ ракет РФ випустила по Україні за весь час війни, 6 600 лише в перший рік: цифри показують, що інтенсивність атак зараз знижується (інфографіка РБК-Україна)

Ракетна арифметика. Темпи обстрілів знижуються

Як зазначає експерт, за весь час повномасштабної війни ворог випустив по Україні понад 12 тисяч ракет усіх типів (балістика, крилаті ракети, С-300, "Точки-У" і низку інших).

При цьому 6 600 ракет (більше ніж половина цього всього арсеналу) були вистріляні лише за перший рік війни.

"Тобто, на перший погляд, може здаватися, що росіяни нарощують інтенсивність і нарощують виробництво, але по факту інтенсивність обстрілів падає", - зазначає він.

Експерт зауважує, попри те, що не всі прильоти інфраструктурі потрапляють у публічну статистику, загальний темп і ритмічність обстрілів мають тенденцію до падіння.

Хоча виробництво ракет у РФ триває, говорити про "конвеєр для щоденного масованого терору" тією ж балістикою не доводиться.

"Прямо говорити, що вони регулярно ведуть обстріл десятками ракет, особливо десятками балістичних, на щастя, не доводиться. Тим більше, що в них є повна ритмічність і виробництво, час ритмічності грає не на їхню користь. Якщо говорити про абсолютні цифри", - каже Киричевський.

Успіх ППО. Як Захід допомагає збивати російські ракети

Під час останньої комбінованої атаки, яку війська РФ провели в ніч на 26 лютого, українські захисники неба продемонстрували доволі успішний результат, знешкодивши 406 із 459 цілей. Зокрема, були збиті всі крилаті ракети Х-101 та протикорабельні "Циркони".

Чому Україна змогла так ефективно відбити атаку саме зараз? Завдяки тому, що більшість ракет, випущених ворогом, вдалося збити ракетами для ППО, про які було домовлено під час останнього "Рамштайну".

"Партнери встигли допомогти з ракетами. Тому що є ще такий момент, що цикл виробництва зенітних ракети довший, ніж у далекобійних ракет, якими росіяни б'ють по нас", - зазначає Киричевський.

Експерт також пояснив особливості західного оборонного виробництва. За його словами, який західний тип ракети не візьми, там цикл виробництва 20-25 місяців поки ракета вийде з конвеєра.

"Тому зараз особливості виробничого циклу на західних оборонних підприємствах грають на нашу сторону. Зенітні ракети, які були, можливо закладені ще років зо два назад, от вони якраз вчасно виготовлені, вчасно розставлені", - резюмує експерт.

Питання - Відповідь (FAQ)

Що у Росії з ракетним арсеналом?

Виробництво триває, але воно не встигає за темпами атак, які були на початку війни. Масовані обстріли десятками балістичних ракет щодня наразі не є регулярним явищем.

Чи нарощує РФ інтенсивність обстрілів?

Не зовсім. Загальні цифри показують, що інтенсивність обстрілів зменшується, хоча окремі епізоди все ще можуть фіксуватися.

Скільки часу триває виготовлення західної ракети для ППО?

Цикл виробництва західного типу ракет складає від 20 до 25 місяців. Це означає, що сьогоднішній захист - це результат стратегічних рішень, прийнятих партнерами майже два роки тому.