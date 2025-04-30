Інтенсивність боїв зросла: Сирський розкрив ціль ворога і напрям головного удару

За словами Сирського, країна-терорист попри відсутність перспектив намагається прорвати оборону Сил оборони на Покровському напрямку та вийти на адміністративний кордон Дніпропетровської області.

"З цією метою щоденно російське командування кидає в бій нові підрозділи, жене на смерть своїх військових, звітує про примарні успіхи та перемоги", - додав він.

Головнокомандувач ЗСУ відзначив, що присвятив сьогоднішній день роботі в бригадах, які працюють на Покровському напряму з метою розв'язання проблемних питань, а також надання допомоги командирам частин в організації бойових дій. Зокрема були прийняті рішення щодо додаткового забезпечення:

боєприпасами;

дронами;

засобами радіоелектронної боротьби;

резервами.

Керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрій Коваленко, своєю чергою, відзначає, що росіяни нарощують штурмові дії на фронті та затягують розмови про припинення вогню. За його словами, нарощення спостерігається на різних напрямках.