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Росія намагається прорвати адмінмежі Дніпропетровської області до 9 травня, - ОСУВ "Хортиця"

Середа 23 квітня 2025 14:37
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Росія намагається прорвати адмінмежі Дніпропетровської області до 9 травня, - ОСУВ "Хортиця" Фото: РФ намагається вийти до адмінмежі Дніпропетровської області до 9 травня (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Російська армія продовжує атаки на напрямку в Донецької області, намагаючись прорватися до адміністративної межі з Дніпропетровськом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця".

Російська армія намагається досягти адміністративної межі Донецької та Дніпропетровської областей до 9 травня.

На Покровському напрямку ворог активізував атаки в районах Єлизаветівки, Миролюбівки, Котлиного, Удачного, Троїцького, Олексіївки, Лисівки, Новосергіївки, Новоолександрівки та Андріївки.

Усі ворожі штурми були відбиті, позиції ЗСУ залишаються під контролем.

За даними ОСУВ "Хортиця", РФ не припиняє спроб прориву попри втрати.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, що Покровський напрямок це найгарячіша точка фронту - 53 штурмові дії відбили ЗСУ в районах Березівки, Котлярівки, Преображенки, Водяного Другого, Малинівки, Удачного та низки інших населених пунктів.

Крім того, минулої доби втрати російських загарбників склали 1210 осіб. Також українські воїни знешкодили вісім танків, 11 бойових броньованих машин, 85 артилерійських систем, одну РСЗВ, засіб ППО, 138 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 163 автомобілі та одиницю спеціальної техніки окупантів.

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