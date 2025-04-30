ЗСУ уразили 15 районів з технікою і військовими Росії. Названі "найгарячиші" напрямки фронту

За 29 квітня на фронті в Україні сталися 177 бойових зіткнень. "Найгарячишими" є три напрямки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаба ЗСУ .

"Найгарячиші" ділянки фронту

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 75 наступальних дій агресора в районах населених пунктів Стара Миколаївка, Тарасівка, Шевченко, Єлизаветівка, Новоторецьке, Лисівка, Успенівка, Котлярівка, Троїцьке, Надіївка та Андріївка.

На Лиманському напрямку ворог атакував 21 раз. Намагався просунутися вперед поблизу населених пунктів Липове, Нове, Новомихайлівка, Мирне, Зелена Долина та Ямполівка.

На Курському напрямку підрозділи Сил оборони України за минулу добу зупинили 25 атак російських загарбників. Крім цього, ворог завдав вісім авіаційних ударів із застосуванням 19 керованих бомб, а також здійснив 250 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема 19 - із реактивних систем залпового вогню.

Ситуація на інших напрямках

На Харківському напрямку наші війська зупинили дві атаки противника в районах Вовчанська та у бік Кам’янки.

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося дев’ять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Загризового, Степової Новоселівки та у напрямках Петропавлівки й Нової Кругляківки.

На Сіверському напрямку ворог чотири рази атакував позиції наших захисників поблизу Білогорівки та Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку зафіксовано 13 боєзіткнень у напрямках Майського, Предтечиного, Білої Гори та в районах Курдюмівки й Часового Яру.

На Торецькому напрямку ворог здійснив шість атак неподалік Дачного, Торецька, Кримського та у напрямку Диліївки.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони зупинили 13 атак на позиції наших військ поблизу Костянтинополя, Бурлацького, Привільного, Рівнополя та в напрямку Одрадного.

На Придніпровському напрямку ворог проводив одну наступальну дію, успіху не мав.

На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках ворог наступальних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.