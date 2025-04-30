Интенсивность боев возросла: Сырский раскрыл цель врага и направление главного удара

Несмотря на громкие заявления Российской Федерации (РФ) о якобы готовности к прекращению огня на майские праздники враг усилил интенсивность бои на Покровском направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Сирского.
По словам Сырского, страна-террорист несмотря на отсутствие перспектив пытается прорвать оборону Сил обороны на Покровском направлении и выйти на административную границу Днепропетровской области.
"С этой целью ежедневно российское командование бросает в бой новые подразделения, гонит на смерть своих военных, отчитывается о призрачных успехах и победах", - добавил он.
Главнокомандующий ВСУ отметил, что посвятил сегодняшний день работе в бригадах, которые работают на Покровском направлении с целью решения проблемных вопросов, а также оказания помощи командирам частей в организации боевых действий. В частности были приняты решения о дополнительном обеспечении:
Руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрей Коваленко, в свою очередь, отмечает, что россияне наращивают штурмовые действия на фронте и затягивают разговоры о прекращении огня. По его словам, наращивание наблюдается на разных направлениях.
Покровское направление в течение длительного времени остается самым горячим на фронте. Только за прошедшие сутки на нем украинские бойцы остановили 75 наступательных действий врага. Общее же количество боев на фронте достигло 177.
Как сообщала оперативно-стратегическая группировка войск (ОСГВ) "Хортица", российские террористы хотят прорваться к административной границе Днепропетровской области до 9 мая.
Тем временем диктатор России Владимир Путин из "гуманитарных соображений" объявил о "перемирии в войне против Украины с 8 по 11 мая.
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