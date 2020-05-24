Институт вирусологии в Ухане подтвердил, что имеет три живых штамма коронавируса

Директор обвиняемого США института вирусологии в китайском Ухане заявил, что их учреждение действительно имеет три живых штамма коронавируса летучей мыши. Однако ни один из них не похож на SARS-CoV-2.

Об этом сообщает Metro libre.

Руководство института утверждает, что вирус не мог распространиться из их лаборатории, поскольку сами ученые не знали о его существовании.

"Как и все остальные, мы даже не знали, что вирус существует. Поэтому как он мог распространиться из нашей лаборатории? Это полная чепуха", - сказал директор учреждения в интервью китайскому общественному телевидению CGTN.

При этом ученый признал, что институт действительно "выделял и получил некоторые коронавирусы от летучих мышей".

"У нас есть три штамма живых вирусов. Но сходство с вирусом, который вызывает болезнь COVID-19, составляет всего 79,8%", - сказал он.

Все, что известно на данный момент о происхождении коронавируса - что он якобы возник на одном из рынков по продаже диких животных в Ухане.

Государственный секретарь США Майк Помпео неоднократно заявлял, что у США есть доказательства происхождения SARS-CoV-2 из лаборатории в Ухане.

На сегодняшний день более 120 стран во всем мире призвали к независимому расследованию происхождения коронавируса.