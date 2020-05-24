Інститут вірусології в Ухані підтвердив, що має три живих штами коронавірусу

Директор обвинуваченого США інституту вірусології в китайському Ухані заявив, що їх установа дійсно має три живих штами коронавіруск летючої миші. Проте жоден з них не схожий на SARS-CoV-2.

Про це повідомляє Metro libre.

Керівництво інституту стверджує, що вірус не міг поширитися з їх лабораторії, оскільки самі вчені не знали про його існування.

"Як і всі інші, ми навіть не знали, що вірус існує. Тому як він міг поширитися з нашої лабораторії? Це повна нісенітниця", - сказав директор установи в інтерв'ю китайському громадському телебаченню CGTN.

При цьому вчений визнав, що інститут дійсно "виділяв і отримав деякі коронавіруси від кажанів".

"У нас є три штами живих вірусів. Але схожість з вірусом, який викликає хворобу COVID-19, становить 79,8%", - сказав він.

Все, що відомо на даний момент про походження коронавіруса - що він нібито виник на одному з ринків з продажу диких тварин в Ухані.

Державний секретар США Майк Помпео неодноразово заявляв, що у США є докази походження SARS-CoV-2 з лабораторії в Ухані.

Станом на сьогодні понад 120 країн у всьому світі закликали до незалежного розслідування походження коронавірусу.