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Более 120 стран призывают к расследованию причин пандемии

Новости » Коронавирус     18.05.2020 - 13:14
Более 120 стран призывают к расследованию причин пандемии
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В этом предложении конкретно не упоминается Китай или город Ухань

К тщательному расследованию источника происхождения и массового распространения коронавируса призывает ЕС и Австралия. Это предложение поддержали уже 122 страны, среди которых и Украина.

Об этом сообщает The Guardian.

Впрочем, в этом предложении конкретно не упоминается Китай или город Ухань, где, как считают, началась вспышка болезни. Однако Пекин выступил категорически против инициативы расследования, обвинив Австралию в политической атаке.

Кроме того, США еще не поддержали эту инициативу, потому что они настаивают на более жесткой формулировке, которая бы призвала к расследованию происхождения вируса, начиная именно с Китая.

Напомним, советник президента США по вопросам торговой политики Питер Наварро осудил власти Китая за то, что они, зная об эпидемии коронавируса, позволили туристам путешествовать по миру.

Ранее в Китае заявили, что готовы к международному расследованию происхождения коронавируса.

Во Всемирной организации здравоохранения также заявляли, что Китай не допускает их экспертов к участию в расследовании происхождение вируса.

Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новости Украины Коронавирусрасследование
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