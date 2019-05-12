Instagram заблокирует хэштеги, распространяющие фейки о вакцинах

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Речь идет о хэштегах касательно "доказуемо ложных утверждений"

Социальная сеть Instagram заблокирует хэштеги, с помощью которых распространяются фейки о вакцинах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Engadget.

Речь идет о хэштегах касательно "доказуемо ложных утверждений".

Новая политика соцсети будет касаться тех хэштегов, которые могут показаться безобидными, но на самом деле используются для распространения опровергнутых утверждений.

Отметим, что ранее сотни пользователей раскритиковали соцсеть за "непоследовательную практику обработки дезинформации о вакцинах".

Напомним, ранее Instagram отменил обновление из-за недовольства пользователей.

В обновленном интерфейсе сервиса для просмотра ленты с фотографиями нужно было листать вбок, а при прокрутке вниз открывались комментарии к постам. Нововведение вызвало критику со стороны большинства пользователей, пожаловавшихся на неудобство этого интерфейса.

Также РБК-Украина писало, что Instagram разработал искусственный интеллект-инструмент для выявления "ложных" лайков, комментариев и подписок.