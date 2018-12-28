Instagram отменил обновление из-за недовольства пользователей

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Нововведение вызвало критику со стороны большинства пользователей

Социальная сеть Instagram вчера, 27 декабря, в тестовом режиме отключила для части пользователей функцию вертикальной прокрутки ленты новостей. Об єтом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC.

Как сообщается, по ошибке обновление оказалось доступно более широкой аудитории, и руководство соцсети решило его совсем отменить.

В обновленном интерфейсе сервиса для просмотра ленты с фотографиями нужно было листать вбок, а при прокрутке вниз открывались комментарии к постам. Нововведение вызвало критику со стороны большинства пользователей, пожаловавшихся на неудобство этого интерфейса.

Ранее сообщалось, что Instagram планирует разрешить своим пользователям загружать видеозаписи длиной до одного часа.

Также РБК-Украина писало, что Instagram разработал искусственный интеллект-инструмент для выявления "ложных" лайков, комментариев и подписок.