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Instagram отменил обновление из-за недовольства пользователей

Новости » Телеком & IT    28.12.2018 - 23:12
Instagram отменил обновление из-за недовольства пользователей
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Нововведение вызвало критику со стороны большинства пользователей

Социальная сеть Instagram вчера, 27 декабря, в тестовом режиме отключила для части пользователей функцию вертикальной прокрутки ленты новостей. Об єтом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC.

Как сообщается, по ошибке обновление оказалось доступно более широкой аудитории, и руководство соцсети решило его совсем отменить.

В обновленном интерфейсе сервиса для просмотра ленты с фотографиями нужно было листать вбок, а при прокрутке вниз открывались комментарии к постам. Нововведение вызвало критику со стороны большинства пользователей, пожаловавшихся на неудобство этого интерфейса.

Ранее сообщалось, что Instagram планирует разрешить своим пользователям загружать видеозаписи длиной до одного часа.

Также РБК-Украина писало, что Instagram разработал искусственный интеллект-инструмент для выявления "ложных" лайков, комментариев и подписок. 

Instagram позволит выбирать, кому из пользователей показывать ленту Instagram начнет удалять "искусственные" лайки, комментарии и подписки
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