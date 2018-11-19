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Соцсеть Instagram "засветила" пароли своих пользователей

Новости » Телеком & IT    19.11.2018 - 15:49
Соцсеть Instagram "засветила" пароли своих пользователей
Иллюстративное фото (pixabay.com)

В работе Instagram произошли проблемы с безопасностью

В работе соцсети Instagram произошли проблемы с безопасностью, которые могли раскрыть пароли пользователей для широкой общественности. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Information.

Так, пользователям Instagram было сообщено, что из-за новой проблемы безопасности их пароли могли стать известны публике.

"Таким образом, среди исследователей по вопросам безопасности появились опасения, насколько меры безопасности самой соцсети являются надежными", - говорится в сообщении.

Отмечается, что компания сообщила пользователям, что их пароли отображались в адресной строке на странице сервиса Download Your Data, который был запущен еще в апреле 2018 года.

Напомним, данные 257 тысяч пользователей  социальной сети Facebook были размещены в свободном доступе в интернете, в том числе личные сообщения более 80 тыс. юзеров.

Ранее в соцсети Facebook произошла кибератака на 30 млн аккаунтов.

В частности, специалисты компании нашли уязвимость, которая позволяла атаковать аккаунты пользователей. Она связана с функцией "Просмотреть как", которая позволяет владельцам аккаунтов выяснить, как видят их страницу другие пользователи.

Отмечалось, что устранить уязвимость удалось еще через два дня, после чего функция "Просмотреть как" была заблокирована.

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