Соцсеть Instagram "засветила" пароли своих пользователей

В работе Instagram произошли проблемы с безопасностью
В работе соцсети Instagram произошли проблемы с безопасностью, которые могли раскрыть пароли пользователей для широкой общественности. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Information.
Так, пользователям Instagram было сообщено, что из-за новой проблемы безопасности их пароли могли стать известны публике.
"Таким образом, среди исследователей по вопросам безопасности появились опасения, насколько меры безопасности самой соцсети являются надежными", - говорится в сообщении.
Отмечается, что компания сообщила пользователям, что их пароли отображались в адресной строке на странице сервиса Download Your Data, который был запущен еще в апреле 2018 года.
Напомним, данные 257 тысяч пользователей социальной сети Facebook были размещены в свободном доступе в интернете, в том числе личные сообщения более 80 тыс. юзеров.
Ранее в соцсети Facebook произошла кибератака на 30 млн аккаунтов.
В частности, специалисты компании нашли уязвимость, которая позволяла атаковать аккаунты пользователей. Она связана с функцией "Просмотреть как", которая позволяет владельцам аккаунтов выяснить, как видят их страницу другие пользователи.
Отмечалось, что устранить уязвимость удалось еще через два дня, после чего функция "Просмотреть как" была заблокирована.