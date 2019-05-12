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Instagram заблокує хештеги, які поширюють фейки про вакцини

Новини » Телеком & IT    12.05.2019 - 18:58
Instagram заблокує хештеги, які поширюють фейки про вакцини
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Мова йде про хэштеги щодо "доказово помилкових тверджень"

Соціальна мережа Instagram заблокує хештеги, за допомогою яких поширюються фейки про вакцини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Engadget.

Мова йде про хэштеги щодо "доказово помилкових тверджень".

Нова політика соцмережі стосуватиметься тих хэштегов, які можуть здатися нешкідливими, але насправді використовуються для поширення спростованих тверджень.

Відзначимо, що раніше сотні користувачів розкритикували соцмережу за "непослідовну практику обробки дезінформації про вакцини".

Нагадаємо, раніше Instagram скасував оновлення через невдоволення користувачів.

В оновленому інтерфейсі сервісу для перегляду стрічки з фотографіями потрібно було гортати вбік, а при прокрутці вниз відкривалися коментарі до постів. Нововведення викликало критику з боку більшості користувачів, поскаржилися на незручність цього інтерфейсу.

Також РБК-Україна писало, що Instagram розробив штучний інтелект-інструмент для виявлення "фальшивих" лайків, коментарів і підписок.

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