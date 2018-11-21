Instagram начнет удалять "искусственные" лайки, комментарии и подписки

Иллюстративное фото (pexels)

Использование приложений для "накручивания" нарушает правила пользования Instagram

Instagram разработал искусственный интеллект-инструмент для выявления "ложных" лайков, комментариев и подписок. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Hromadske.ua.

Так, в Instagram обратили внимание на то, что некоторые пользователи пользуются сторонними приложениями для искусственного увеличения количества своей аудитории. Такие приложения, используя пароль к аккаунту пользователя, повышают его активность и посещаемость, а также самостоятельно расставляют лайки и комментарии от имени пользователя.

"Каждый день люди пользуются Instagram, чтобы получить реальное взаимодействие. Наша ответственность - сделать все возможное, чтобы "искусственная активность" не портила этот опыт. Мы начинаем удалять искусственные лайки, подписки и комментарии с аккаунтов, которые пользуются специальными приложениями, чтобы повысить свою популярность", - заявили в соцсети.

Использование таких приложений нарушает правила пользования Instagram.

Напомним, в работе соцсети Instagram произошли проблемы с безопасностью, которые могли раскрыть пароли пользователей для широкой общественности.

РБК-Украина писало, что в работе социальной сети Instagram произошел глобальный сбой.

"У 56% обратившихся возникли проблемы с новостной лентой, еще 24% жалоб были посвящены авторизации в Instagram, а остальные 18% - работе сайта соцсети", - говорится в сообщении.