"Іншого варіанту немає": Буданов прогнозує швидке повернення України до Криму зі зброєю

Україна повернеться до окупованого Криму. Це станеться зі зброєю і досить скоро.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву начальника ГУР МО України Кирила Буданова в ефірі національного телемарафону.

Він наголосив, що інших варіантів немає.

"Я там багато разів був. Це моя така друга батьківщина. Я виріс у Криму. І ми туди повернемося досить скоро. Так, зі зброєю повернемося. Іншого варіанта не існує", - сказав Буданов.

Нагадаємо, Буданов також прогнозує, що в цілому війна "не такий вже довгий час триватиме, скоро це закінчиться".

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна має план і вона обов'язково повернеться до Криму.

Також ми писали, що, за словами глави Міноборони України Олексія Резнікова, Україна планує повернути Крим за допомогою західної зброї.

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