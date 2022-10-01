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"Другого варианта нет": Буданов прогнозирует скорое возвращение Украины в Крым с оружием

Новина українською →
Киев, Суббота 01 октября 2022 00:07
"Другого варианта нет": Буданов прогнозирует скорое возвращение Украины в Крым с оружием Фото: руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Украина вернется в оккупированный Крым. Это произойдет с оружием и довольно скоро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника ГУР МО Украины Кирилла Буданова в эфире национального телемарафона.

Он отметил, что других вариантов нет.

"Я там много раз был. Это моя такая вторая родина. Я вырос в Крыму. И мы туда вернемся достаточно скоро. Да, с оружием вернемся. Другого варианта не существует", - сказал Буданов.

Напомним, Буданов также прогнозирует, что в целом война "не такое уж долгое время будет продолжаться, скоро это закончится".

Ранее президент Украины Владимр Зеленский заявил, что у Украины есть план и она обязательно вернется в Крым.

Также мы писали, что, по словам главы Минобороны Украины Алексея Резникова, Украина планирует вернуть Крым при помощи западного оружия.

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Крим Главное управление разведки
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