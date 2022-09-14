Зеленский о Крыме: у нас есть планы и мы вернемся туда
Президент Владимир Зеленский обратился к жителям Крыма и пообещал, что Украина вернутся на оккупированный полуостров.
Как сообщает РБК-Украина, об это украинский президент заявил во время рабочей поездки в деоккупированный Изюм.
Зеленский отметил, что Украина должна посылать сигналы своим людям, которые сейчас находятся в оккупации.
"И мой сигнал людям в Крыму: мы знаем, что это наши люди, и это ужасная трагедия, что они в оккупации более восьми лет. Мы туда вернемся. Я не знаю, когда именно. Но у нас есть планы, и мы вернемся туда, потому что это наша земля и наши люди", - сказал глава государства.
Также, по словам Зеленского, жители временно оккупированного Крыма все эти годы находятся под давлением пропаганды РФ, но когда Украина вернется на полуостров, крымчане увидят ложь российского телевидения и пропаганды.
"Потому что мы знаем, что правда на нашей стороне", - подчеркнул он.
Напомним, сегодня украинский президент поехал в освобожденный от оккупантов Изюм (Харьковская область). Там глава государства принял участие в церемонии поднятия государственного флага.
Также на церемонии присутствовали замминистра обороны Анна Маляр, руководитель Офиса президента Андрей Ермак и командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.
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