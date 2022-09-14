Зеленский о Крыме: у нас есть планы и мы вернемся туда

Как сообщает РБК-Украина , об это украинский президент заявил во время рабочей поездки в деоккупированный Изюм.

Зеленский отметил, что Украина должна посылать сигналы своим людям, которые сейчас находятся в оккупации.

"И мой сигнал людям в Крыму: мы знаем, что это наши люди, и это ужасная трагедия, что они в оккупации более восьми лет. Мы туда вернемся. Я не знаю, когда именно. Но у нас есть планы, и мы вернемся туда, потому что это наша земля и наши люди", - сказал глава государства.

Также, по словам Зеленского, жители временно оккупированного Крыма все эти годы находятся под давлением пропаганды РФ, но когда Украина вернется на полуостров, крымчане увидят ложь российского телевидения и пропаганды.