Іноземці зможуть служити офіцерами в Нацгвардії України, але є нюанси

Україна, Середа 20 серпня 2025 19:41
UA EN RU
Іноземці зможуть служити офіцерами в Нацгвардії України, але є нюанси Ілюстративне фото: Національна гвардія України (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Уряд дозволив іноземним громадянам займати офіцерські посади у Національній гвардії України. Але перед цим їм доведеться пройти медичний огляд, поліграф та спецперевірку.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на народного депутата Олексія Гончаренка.

Зазначається, що Кабінет міністрів 20 серпня схвалив проєкт указу президента України Володимира Зеленського. Цей указ відкриває іноземцям та особам без громадянства можливість служити в Нацгвардії не лише на рядових і сержантських, а й на офіцерських посадах.

Проте є низка нюансів для іноземців-кандидатів на офіцерські посади в НГУ, яку оговорює документ:

  • Кандидати повинні пройти спеціальну перевірку, медичний огляд та поліграф;
  • Порядок укладання контрактів: рядові, сержанти - від одного до п'яти років, офіцери - до 10 років;
  • Присвоєння військових звань відбувається за стандартами НАТО.
Фото: Олексій Гончаренко

Нагадаємо, що 20 серпня Верховна Рада України повністю оновила систему парламентських нагород. Ухвалена постанова передбачає відмову від радянських традицій.

А 18 червня 2025 року Верховна Рада ухвалила в цілому закон про множинне громадянство. За документ проголосували 243 народних обранці. 15 липня його підписав президент Зеленський. За певних умов українці зможуть одночасно мати паспорти двох і більше країн.

