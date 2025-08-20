Іноземці зможуть служити офіцерами в Нацгвардії України, але є нюанси

Уряд дозволив іноземним громадянам займати офіцерські посади у Національній гвардії України. Але перед цим їм доведеться пройти медичний огляд, поліграф та спецперевірку.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на народного депутата Олексія Гончаренка .

Зазначається, що Кабінет міністрів 20 серпня схвалив проєкт указу президента України Володимира Зеленського. Цей указ відкриває іноземцям та особам без громадянства можливість служити в Нацгвардії не лише на рядових і сержантських, а й на офіцерських посадах.

Проте є низка нюансів для іноземців-кандидатів на офіцерські посади в НГУ, яку оговорює документ:

Кандидати повинні пройти спеціальну перевірку, медичний огляд та поліграф;

Порядок укладання контрактів: рядові, сержанти - від одного до п'яти років, офіцери - до 10 років;

Присвоєння військових звань відбувається за стандартами НАТО.