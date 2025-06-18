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Рада підтримала закон про множинне громадянство

Середа 18 червня 2025 11:09
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Рада підтримала закон про множинне громадянство Ілюстративне фото: Рада підтримала закон про множинне громадянство (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Верховна Рада підтримала законопроєкт, який дозволяє множинне громадянство в Україні. "За" проголосували 243 народні депутати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал народного депутата Ярослава Железняка.

Під час голосувань за законопроєкт про введення інституту множинного громадянства в Україні підтримали 243 народних обранці, а 19 проголосували "проти". Зокрема дев'ятеро народних депутатів утримались від голосувань.

Рада підтримала закон про множинне громадянство

Фото: Рада підтримала закон про множинне громадянство (t.me/yzheleznyak)

Для чого Україні множинне громадянство

Множинне громадянство дозволить українця, які були змушені виїхати за кордон під час повномасштабної війни, зберегти зв’язок з Україною. Цей крок також сприятиме залученню інвестицій і фахівців з-за кордону та визнавати внесок діаспори у розвиток і захист держави.

Закон про множинне громадянство передбачає для українців:

  • можливість мати іноземне громадянство без загрози втрати українського, якщо це громадянство отримане від держави, включеної до спеціального переліку, затвердженого урядом;
  • право офіційно набути громадянство іншої держави без обов’язку відмовлятися від українського, за умови, що ця держава входить до вказаного переліку уряду.

Для громадян інших країн:

  • право набуття українського громадянства за спрощеною процедурою для осіб українського походження;
  • запровадження нової процедури набуття громадянства для іноземців без українського етнічного коріння;
  • можливість зберегти наявне громадянство під час отримання українського (крім випадків громадянства держави-агресора);
  • спрощене набуття громадянства для іноземців, які проходять службу в Збройних силах України (ЗСУ);
  • право на українське громадянство для осіб, які зазнають політичного переслідування у своїх країнах.

Як ухвалювалась ініціатива

Ще у жовтні 2023-го Міністерство закордонних справ (МЗС) України заявило про підтримку ідеї впровадження множинного громадянства.

У січні 2024 року президент Володимир Зеленський вніс законопроєкт до Ради. У листопаді, представляючи у Верховній Раді План внутрішньої стійкості, він заявив про важливість відповідного інституту в Україні.

Вже у грудні парламент, в рамках першого читання, підтримав за основу законопроєкт про введення інституту множинного громадянства в Україні.

На початку травня 2025-го міністр національної єдності України Олексій Чернишов повідомив, що уряд працює над законом, і він може бути готовий вже до кінця 2025 року.

Детальніше про те, чому дехто критикує закон про множинне громадянство та які побоювання він викликає - у матеріалі РБК-Україна.

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