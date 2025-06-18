Рада підтримала закон про множинне громадянство

Верховна Рада підтримала законопроєкт, який дозволяє множинне громадянство в Україні. "За" проголосували 243 народні депутати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал народного депутата Ярослава Железняка.

Множинне громадянство дозволить українця, які були змушені виїхати за кордон під час повномасштабної війни, зберегти зв’язок з Україною. Цей крок також сприятиме залученню інвестицій і фахівців з-за кордону та визнавати внесок діаспори у розвиток і захист держави.

Під час голосувань за законопроєкт про введення інституту множинного громадянства в Україні підтримали 243 народних обранці, а 19 проголосували "проти". Зокрема дев'ятеро народних депутатів утримались від голосувань.

Як ухвалювалась ініціатива

Ще у жовтні 2023-го Міністерство закордонних справ (МЗС) України заявило про підтримку ідеї впровадження множинного громадянства.

У січні 2024 року президент Володимир Зеленський вніс законопроєкт до Ради. У листопаді, представляючи у Верховній Раді План внутрішньої стійкості, він заявив про важливість відповідного інституту в Україні.

Вже у грудні парламент, в рамках першого читання, підтримав за основу законопроєкт про введення інституту множинного громадянства в Україні.

На початку травня 2025-го міністр національної єдності України Олексій Чернишов повідомив, що уряд працює над законом, і він може бути готовий вже до кінця 2025 року.

Детальніше про те, чому дехто критикує закон про множинне громадянство та які побоювання він викликає - у матеріалі РБК-Україна.

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