Иностранцы смогут служить офицерами в Нацгвардии Украины, но есть нюансы
Правительство разрешило иностранным гражданам занимать офицерские должности в Национальной гвардии Украины. Но перед этим им придется пройти медицинский осмотр, полиграф и спецпроверку.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Алексея Гончаренко.
Отмечается, что Кабинет министров 20 августа одобрил проект указа президента Украины Владимира Зеленского. Этот указ открывает иностранцам и лицам без гражданства возможность служить в Нацгвардии не только на рядовых и сержантских, но и на офицерских должностях.
Однако есть ряд нюансов для иностранцев-кандидатов на офицерские должности в НГУ, который оговаривает документ:
- Кандидаты должны пройти специальную проверку, медицинский осмотр и полиграф;
- Порядок заключения контрактов: рядовые, сержанты - от одного до пяти лет, офицеры - до 10 лет;
- Присвоение воинских званий происходит по стандартам НАТО.
Напомним, что 20 августа Верховная Рада Украины полностью обновила систему парламентских наград. Принятое постановление предусматривает отказ от советских традиций.
А 18 июня 2025 года Верховная Рада приняла в целом закон о множественном гражданстве. За документ проголосовали 243 народных избранника. 15 июля его подписал президент Зеленский. При определенных условиях украинцы смогут одновременно иметь паспорта двух и более стран.