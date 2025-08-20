ua en ru
Ср, 20 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Иностранцы смогут служить офицерами в Нацгвардии Украины, но есть нюансы

Украина, Среда 20 августа 2025 19:41
UA EN RU
Иностранцы смогут служить офицерами в Нацгвардии Украины, но есть нюансы Иллюстративное фото: Национальная гвардия Украины (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Правительство разрешило иностранным гражданам занимать офицерские должности в Национальной гвардии Украины. Но перед этим им придется пройти медицинский осмотр, полиграф и спецпроверку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Алексея Гончаренко.

Отмечается, что Кабинет министров 20 августа одобрил проект указа президента Украины Владимира Зеленского. Этот указ открывает иностранцам и лицам без гражданства возможность служить в Нацгвардии не только на рядовых и сержантских, но и на офицерских должностях.

Однако есть ряд нюансов для иностранцев-кандидатов на офицерские должности в НГУ, который оговаривает документ:

  • Кандидаты должны пройти специальную проверку, медицинский осмотр и полиграф;
  • Порядок заключения контрактов: рядовые, сержанты - от одного до пяти лет, офицеры - до 10 лет;
  • Присвоение воинских званий происходит по стандартам НАТО.
Фото: Алексей Гончаренко

Напомним, что 20 августа Верховная Рада Украины полностью обновила систему парламентских наград. Принятое постановление предусматривает отказ от советских традиций.

А 18 июня 2025 года Верховная Рада приняла в целом закон о множественном гражданстве. За документ проголосовали 243 народных избранника. 15 июля его подписал президент Зеленский. При определенных условиях украинцы смогут одновременно иметь паспорта двух и более стран.

Читайте РБК-Украина в Google News
Нацгвардия
Новости
Еще одна страна готова внести вклад в гарантии безопасности для Украины
Еще одна страна готова внести вклад в гарантии безопасности для Украины
Аналитика
Прорыв или бег на месте? Главные итоги встречи Зеленского и Трампа в Белом доме
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Прорыв или бег на месте? Главные итоги встречи Зеленского и Трампа в Белом доме