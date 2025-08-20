Иностранцы смогут служить офицерами в Нацгвардии Украины, но есть нюансы

Правительство разрешило иностранным гражданам занимать офицерские должности в Национальной гвардии Украины. Но перед этим им придется пройти медицинский осмотр, полиграф и спецпроверку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Алексея Гончаренко .

Отмечается, что Кабинет министров 20 августа одобрил проект указа президента Украины Владимира Зеленского. Этот указ открывает иностранцам и лицам без гражданства возможность служить в Нацгвардии не только на рядовых и сержантских, но и на офицерских должностях.

Однако есть ряд нюансов для иностранцев-кандидатов на офицерские должности в НГУ, который оговаривает документ:

Кандидаты должны пройти специальную проверку, медицинский осмотр и полиграф;

Порядок заключения контрактов: рядовые, сержанты - от одного до пяти лет, офицеры - до 10 лет;

Присвоение воинских званий происходит по стандартам НАТО.