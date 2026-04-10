Иностранный киллер хотел убить топ-чиновника ВМС: СБУ показала задержание в Одессе

В Одессе предотвратили заказное убийство высокопоставленного чиновника Военно-Морских сил ВСУ. Иностранного киллера, который действовал по заказу РФ, задержали во время покушения на офицера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины в Telegram .

Подробности покушения

Следствие установило, что в день покушения киллер с пистолетом и двумя снаряженными магазинами занял позицию возле выезда из жилого комплекса, где проживает украинский военный.

Чтобы не вызвать подозрений, он имитировал ремонт велосипеда и, надев балаклаву, ожидал появления автомобиля офицера.

Когда машина подъехала к выезду, злоумышленник бросил велосипед под колеса и пытался открыть огонь по водителю. В этот момент его задержали сотрудники контрразведки и спецназовцы ЦСО "А" СБУ, которые длительное время документировали его действия.

Что известно о киллере

По информации следствия, исполнителем покушения был 37-летний гражданин одной из балканских стран, завербованный российскими спецслужбами.

В феврале 2026 года он прибыл в Киев под видом туриста, а затем отправился в Одессу для выполнения задания.

По прибытии агент получил координаты тайника, где хранился пистолет с глушителем и патроны. Далее он следил за маршрутом передвижения потенциальной жертвы и согласовал место покушения с куратором из РФ.

Для конспирации злоумышленник регулярно менял арендованное жилье и гостиницы.

Фото: в Одессе "на горячем" задержан российский агент (t.me/SBUkr)

Что грозит

Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 УКУ (законченное покушение на совершение террористического акта).

Сейчас он находится под стражей. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Также в СБУ показали, как задержали иностранного киллера "на горячем" в Одессе.