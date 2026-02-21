Іноземні війська в Україні: Зеленський розповів про розміщення на передовій

Розміщення військ біля лінії фронту

Президент України повідомив, що Київ хотів би бачити іноземні війська ближче до передової після зупинення бойових дій.

За словами глави держави, йдеться не про заміну українських сил, а про спільну присутність партнерів для посилення безпеки та запобігання повторній агресії.

Мета присутності європейського контингенту

Україна розраховує, що контингент європейських країн стане елементом гарантії безпеки.

"Ми хотіли б бачити контингент ближче до лінії фронту. Звісно, ніхто не хоче стояти на першій лінії, і звісно українці хотіли б, щоб наші партнери стояли з нами на передовій", - наголосив президент.

Таке розміщення має слугувати стримувальним фактором, забезпечуючи додатковий захист для країни та її громадян.

Міжнародні гарантії безпеки

Раніше українська влада неодноразово наголошувала на необхідності чітких міжнародних гарантій, які запобігатимуть повторній агресії після завершення активної фази війни.

Присутність іноземних сил розглядається як частина комплексної безпекової стратегії, що забезпечує довгострокову стабільність на фронті та захист національних інтересів України.