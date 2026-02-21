Иностранные войска в Украине: Зеленский рассказал о размещении на передовой

Размещение войск у линии фронта

Президент Украины сообщил, что Киев хотел бы видеть иностранные войска поближе к передовой после остановки боевых действий.

По словам главы государства, речь идет не о замене украинских сил, а о совместном присутствии партнеров для усиления безопасности и предотвращения повторной агрессии.

Цель присутствия европейского контингента

Украина рассчитывает, что контингент европейских стран станет элементом гарантии безопасности.

"Мы хотели бы видеть контингент поближе к линии фронта. Конечно, никто не хочет стоять на первой линии, и конечно украинцы хотели бы, чтобы наши партнеры стояли с нами на передовой", — подчеркнул президент.

Такое размещение должно служить сдерживающим фактором, обеспечивая дополнительную защиту для страны и ее граждан.

Международные гарантии безопасности

Ранее украинские власти неоднократно подчеркивали необходимость четких международных гарантий, которые предотвратят повторную агрессию после завершения активной фазы войны.

Присутствие иностранных сил рассматривается как часть комплексной стратегии безопасности, обеспечивающей долгосрочную стабильность на фронте и защиту национальных интересов Украины.