Іноземні іспити як альтернатива НМТ: МОН готує нову опцію для вступу у виш
Міністерство освіти і науки наступного року планує розширити перелік національних іспитів за кордоном, результати яких зможуть визнаватися альтернативою національному мультипредметному тесту (НМТ) під час вступу до українських вишів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар заступника міністра освіти і науки Миколи Трофименка для "Інтерфакс-Україна".
За його словами, головна мета - зберегти українських абітурієнтів у вітчизняній системі освіти та не створювати для них додаткових бар’єрів.
"Цього року ми тестували польську матуру і давали можливість вступати за її результатами замість НМТ. Але таких випадків було небагато, адже рішення ухвалили вже під час додаткової вступної кампанії", - пояснив Трофименко.
НМТ не будуть скасовувати
Він наголосив, що мова не йде про заміну НМТ, оскільки тест довів свою ефективність, зокрема й за кордоном.
"Наступного року ми плануємо як додаткову опцію розширювати перелік національних іспитів, які можуть бути альтернативою НМТ. Це не будуть масові випадки, але якщо абітурієнти звертатимуться з результатами іспитів за кордоном, ми будемо їх визнавати", - зазначив заступник міністра.
За його словами, абітурієнти зможуть обирати: або складати НМТ за кордоном, або подавати результати іноземного національного іспиту.
"Це сильні студенти, адже скласти ту ж матуру або аналогічний іспит в інших країнах непросто - потрібно знати мову і відповідати значно вищим вимогам, зокрема з математики", - додав він.
Українці мають бачити перспективу у своїй країні
Коментуючи навчання української молоді за кордоном, Трофименко підкреслив, що завдання держави - створити умови, за яких молоді люди бачитимуть перспективи в Україні.
"Ми розвиваємо дуальні програми з університетами, щоб студенти могли працювати і вчитись уже з другого курсу. Це працює в IT, і за таким же принципом може розвиватись енергетика та інженерні спеціальності", - сказав він.
Нагадаємо, з 2025 року українські вступники до магістратури, які перебувають за кордоном, зможуть складати вступні іспити дистанційно за межами України. МОН дозволило проходити ЄВІ та ЄФВВ під час основної сесії в інших країнах, щоб абітурієнти не втрачали можливість вступу до українських вишів. Рішення реалізується за координації з Українським центром оцінювання якості освіти і має спростити доступ до освіти для тих, хто виїхав за кордон.
Також РБК-Україна писало про запровадження так званого "зимового вступу" - нульового курсу для майбутніх абітурієнтів, який дозволить взимку підготуватися до НМТ та адаптуватися до університетського навчання перед основною вступною кампанією. Як пояснив заступник міністра освіти і науки України Микола Трофименко, це перехідний етап між школою і першим курсом, орієнтований насамперед на тих, хто через війну, переїзди чи інші обставини має прогалини в навчанні або не зміг вступити влітку.