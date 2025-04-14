Як скласти вступні іспити до магістратури за кордоном: доступні міста та реєстрація

Міністерство освіти і науки України оголосило про відкриття нової можливості для вступників до магістратури, які перебувають за кордоном. Тепер вступні іспити можна здати в інших країнах.

Про це РБК-Україна розповідає із посиланням на Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

З 2025 року вступники зможуть скласти єдиний вступний іспит (ЄВІ) та єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ) у 15 містах 7 країнах. Ці іспити будуть проходити лише під час основної сесії, що дозволить українським студентам, які виїхали через різні обставини, безперешкодно продовжити навчання у вітчизняних університетах.

Міста та країни, де можна скласти вступні іспити

Вступники зможуть пройти іспити в таких містах:

Латвія - Рига;

Болгарія - Софія;

Польща - Бидгощ, Варшава, Вроцлав, Гданськ, Катовіце, Краків;

Велика Британія - Лондон;

Німеччина - Берлін, Єна, Мюнхен;

Франція - Париж;

Чехія - Брно, Прага.

Реєстрація та умови участі

Реєстрація для участі в іспитах проходитиме з 2 по 23 травня 2025 року. Важливо зазначити, що кількість місць на кожну локацію обмежена, і при заповненні квоти вибір міста стане неможливим. Тому вступникам рекомендується не відкладати реєстрацію.

Зареєстровані учасники отримають екзаменаційні листки, де будуть вказані дані для доступу до «Кабінету учасника вступних випробувань», що дозволить їм слідкувати за всіма етапами вступу.

Програми підтримки для студентів за кордоном

Міністерство освіти також зазначило, що вступники, які перебувають за кордоном, зможуть скористатися фінансовими програмами підтримки, зокрема субсидіями на оренду житла та на комунальні послуги, що знижує фінансове навантаження на родини, які перебувають в складних умовах.

Цей крок є результатом тісної співпраці Міністерства освіти України, посольств та неурядових організацій, які допомогли реалізувати можливість проведення вступних іспитів за кордоном.