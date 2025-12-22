Иностранные экзамены как альтернатива НМТ: МОН готовит новую опцию для поступления в вуз

Министерство образования и науки в следующем году планирует расширить перечень национальных экзаменов за рубежом, результаты которых смогут признаваться альтернативой национальному мультипредметному тесту (НМТ) при поступлении в украинские вузы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий заместителя министра образования и науки Николая Трофименко для "Интерфакс-Украина" .

По его словам, главная цель - сохранить украинских абитуриентов в отечественной системе образования и не создавать для них дополнительных барьеров.

"В этом году мы тестировали польскую матуру и давали возможность поступать по ее результатам вместо НМТ. Но таких случаев было немного, ведь решение приняли уже во время дополнительной вступительной кампании", - пояснил Трофименко.

НМТ не будут отменять

Он отметил, что речь не идет о замене НМТ, поскольку тест доказал свою эффективность, в том числе и за рубежом.

"В следующем году мы планируем как дополнительную опцию расширять перечень национальных экзаменов, которые могут быть альтернативой НМТ. Это не будут массовые случаи, но если абитуриенты будут обращаться с результатами экзаменов за рубежом, мы будем их признавать", - отметил замминистра.

По его словам, абитуриенты смогут выбирать: либо сдавать НМТ за рубежом, либо подавать результаты иностранного национального экзамена.

"Это сильные студенты, ведь сдать ту же матуру или аналогичный экзамен в других странах непросто - нужно знать язык и соответствовать значительно более высоким требованиям, в частности по математике", - добавил он.

Украинцы должны видеть перспективу в своей стране

Комментируя обучение украинской молодежи за рубежом, Трофименко подчеркнул, что задача государства - создать условия, при которых молодые люди будут видеть перспективы в Украине.

"Мы развиваем дуальные программы с университетами, чтобы студенты могли работать и учиться уже со второго курса. Это работает в IT, и по такому же принципу может развиваться энергетика и инженерные специальности", - сказал он.