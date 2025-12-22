Иностранные экзамены как альтернатива НМТ: МОН готовит новую опцию для поступления в вуз
Министерство образования и науки в следующем году планирует расширить перечень национальных экзаменов за рубежом, результаты которых смогут признаваться альтернативой национальному мультипредметному тесту (НМТ) при поступлении в украинские вузы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий заместителя министра образования и науки Николая Трофименко для "Интерфакс-Украина".
По его словам, главная цель - сохранить украинских абитуриентов в отечественной системе образования и не создавать для них дополнительных барьеров.
"В этом году мы тестировали польскую матуру и давали возможность поступать по ее результатам вместо НМТ. Но таких случаев было немного, ведь решение приняли уже во время дополнительной вступительной кампании", - пояснил Трофименко.
НМТ не будут отменять
Он отметил, что речь не идет о замене НМТ, поскольку тест доказал свою эффективность, в том числе и за рубежом.
"В следующем году мы планируем как дополнительную опцию расширять перечень национальных экзаменов, которые могут быть альтернативой НМТ. Это не будут массовые случаи, но если абитуриенты будут обращаться с результатами экзаменов за рубежом, мы будем их признавать", - отметил замминистра.
По его словам, абитуриенты смогут выбирать: либо сдавать НМТ за рубежом, либо подавать результаты иностранного национального экзамена.
"Это сильные студенты, ведь сдать ту же матуру или аналогичный экзамен в других странах непросто - нужно знать язык и соответствовать значительно более высоким требованиям, в частности по математике", - добавил он.
Украинцы должны видеть перспективу в своей стране
Комментируя обучение украинской молодежи за рубежом, Трофименко подчеркнул, что задача государства - создать условия, при которых молодые люди будут видеть перспективы в Украине.
"Мы развиваем дуальные программы с университетами, чтобы студенты могли работать и учиться уже со второго курса. Это работает в IT, и по такому же принципу может развиваться энергетика и инженерные специальности", - сказал он.
Напомним, с 2025 года украинские абитуриенты в магистратуру, которые находятся за рубежом, смогут сдавать вступительные экзамены дистанционно за пределами Украины. МОН разрешило проходить ЕВЭ и ЕФВЭ во время основной сессии в других странах, чтобы абитуриенты не теряли возможность поступления в украинские вузы. Решение реализуется при координации с Украинским центром оценивания качества образования и должно упростить доступ к образованию для тех, кто выехал за границу.
Также РБК-Украина писало о введении так называемого "зимнего поступления" - нулевого курса для будущих абитуриентов, который позволит зимой подготовиться к НМТ и адаптироваться к университетскому обучению перед основной вступительной кампанией. Как объяснил заместитель министра образования и науки Украины Николай Трофименко, это переходный этап между школой и первым курсом, ориентированный прежде всего на тех, кто из-за войны, переездов или других обстоятельств имеет пробелы в учебе или не смог поступить летом.