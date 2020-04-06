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Іноземці скоротили вкладення в держоблігації України на 10 млрд гривень

Новини » Фінансова криза 2020     06.04.2020 - 14:08
Іноземці скоротили вкладення в держоблігації України на 10 млрд гривень
Фото: національна валюта (прес-служба НБУ)

Відтік коштів поки незначний

За станом на 6 квітня в портфелі нерезидентів перебувало облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) на суму 118,12 млрд грн, що на 10,16 млрд грн менше, ніж на 2 березня (128,28 млрд грн). Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

Однак з початку 2020 року нерезиденти збільшили свої вкладення в держоблігації України 0,4 млрд грн - з 117,72 млрд грн на кінець 2019 року.

За даними НБУ, всього у зверненні на 6 квітня перебувало облігацій на 842,91 млрд грн, з них у портфелі НБУ - 339,75 млрд грн, банків - 324,58 млрд грн, нерезидентів - 118,12 млрд грн, юридичних осіб-резидентів - 51,88 млрд грн, фізосіб - 8,59 млрд грн.

Іноземці скоротили вкладення в держоблігації України на 10 млрд гривень

Між тим, Міністерство фінансів України з 10 березня відмовилося від проведення аукціонів з продажу гривневих ОВДП. Після цього Мінфін 17 березня продав доларові ОВДП на 70 млн доларів, а 24 березня на 75 млн євро та 800 млн доларів.

Зазначимо, купівля нерезидентами гривневих ОВДП України була однією з головних причин зміцнення курсу гривні в 2019 році. Всього за 2019 рік нерезиденти збільшили портфель держоблігацій на 111,36 млрд грн до 117,72 млрд грн (на початок року було всього 6,36 млрд грн).

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Теми: Курс долара
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