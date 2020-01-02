НБУ за месяц выкупил на межбанке почти 3 млрд долларов

Фото: Национальный банк (пресс-служба НБУ)

Центробанк увеличил выкуп валюты в конце года

Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели 23-28 декабря 2019 года купил на межбанковском валютном рынке валюты на 1558,00 млн долларов, что на 993,40 млн долларов больше, чем неделей ранее (564,60 млн долларов), и купил 50 млн долларов. Об этом сообщается на сайте НБУ.

По данным Национального банка, с начала года НБУ купил на межбанке валюты на 8462,60 млн долларов и продал на 529,23 млн долларов.

Таким образом, с начала 2019 года чистая покупка валюты Нацбанком составила 7933,38 млн долларов.

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В течение декабря НБУ купил 2933,30 млрд долларов и купил на 50 млн долларов.

Согласно информации НБУ, за минувшую неделю нерезиденты увеличили свой портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 36 млн грн до 117,72 млрд грн.

Всего за 2019 год нерезиденты увеличили портфель гособлигаций на 111,36 млрд грн (на начало года было всего 6,36 млрд грн).

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Напомним, в декабре Национальный банк Украины увеличил плановые объемы интервенций по покупке валюты на межбанковском валютном рынке для пополнения международных резервов. Плановые объемы интервенций увеличиваются с 30 до 50 млн долларов в день до конца 2019 года и в первом квартале следующего года.

По данным Совета НБУ, главными причинами укрепления курса гривны к доллару в 2019 году были приток портфельных инвестиций (спекулятивного капитала) нерезидентов на рынок ОВГЗ; благоприятные условия торговли; высокий урожай сельскохозяйственных культур.