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Иностранцы увеличили вложения в гособлигации Украины

Новости » Экономика     03.02.2020 - 10:24
Иностранцы увеличили вложения в гособлигации Украины
Фото: национальная валюта (пресс-служба НБУ)

За январь нерезиденты купли ОВГЗ на 7,5 млрд грн

За минувшую неделю (27-31 января) нерезиденты увеличили свой портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 1,33 млрд грн до 125,20 млрд грн. Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

Таким образом, с начала 2020 года нерезиденты увеличили свои вложения в гособлигации Украины 7,48 млрд грн - с 117,72 млрд грн на конец 2019 года.

Иностранцы увеличили вложения в гособлигации Украины

bank.gov.ua

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели 27-31 января 2020 года продал на межбанковском валютном рынке 143,50 млн долларов. При этом центробанк в течение недели не проводил интервенций по покупке валюты. По данным Национального банка, с начала года НБУ купил на межбанке валюты на 348,00 млн долларов и продал на 250 млн долларов. Таким образом, с начала 2020 года чистая покупка валюты Нацбанком составила 98,00 млн долларов.

Отметим, покупка нерезидентами гривневых ОВГЗ Украины была одной из главных причин укрепления курса гривны в 2019 году. Всего за 2019 год нерезиденты увеличили портфель гособлигаций на 111,36 млрд грн до 117,72 млрд грн (на начало года было всего 6,36 млрд грн).

По данным НБУ, средневзвешенная доходность ОВГЗ по результатам аукционов по их первичному размещению в 2019 году составила 16,9% в гривне, 5,9% в долларах и 3,4% в евро. Объем первичного размещения составил 227 млрд грн, 4,331 млрд долларов и 387 млн евро.

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