Іноді це обов'язково. Буданов розповів про свої бойові виходи під час війни

Безпосередня участь у бойових виходах іноді необхідна, оскільки присутність керівника підбадьорює та мотивує бійців.

Про це заявив керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на фільм Дмитра Комарова "Рік Харківщина".

"Іноді вона (присутність - ред.) обов'язкова. Тому що всі ми люди. І всім інколи буває страшно. Іноді знаходжу варіанти, як це зробити (підбадьорити бійців - ред.)", - заявив Буланов.

Відповідаючи на запитання про те, чи виправдано ризик втратити главу розвідки під час війни, він наголосив, що це питання суто риторичне.

"Якщо це дало позитивний результат, значить це було зроблено правильно. Якщо результату позитивного не має, значить були помилки. Переможців не судять. Це давня мудрість, але вона правильна", - додав глава ГУР Міноборони України.

Спецоперації ГУР

Раніше боєць ГУР розповів про спецоперацію, в якій особисто брав участь Буданов і зміг переконати здатися в полон 19 росіян.

Також нещодавно у Головному управлінні розвідки Міноборони повідомляли, що українські спецназівці висадилися в окупованому Криму.

Так, спецназівці "Стугни" та "Братства" десантувалися на території півострова і завдали вогневої поразки російським окупантам.

Пізніше представник ГУР Андрій Юсов розповів, що в рамках висадки у бійців ГУР в окупованому Криму сталася жорстока битва. Росіяни зазнали значних втрат, а наші групи вже повернулися зі спецоперації.