Інна Мірошниченко показала стильний образ у сірому костюмі: як його повторити

Який "лук" вибрала Мірошниченко

Костюм

Колір: класичний сірий відтінок, універсальний і завжди актуальний, який залишається в трендах 2025 року як один із традиційних і базових.

Жакет: він має укорочений крій, а також акцентні плечі. Цей фасон надає образу сучасності. Комір відсутній, що робить виріз більш відкритим і додає легкості.

Штани: вони мають високу посадку і прямий або злегка розширений крій від стегна, що візуально подовжує фігуру.

Топ

Під жакет Інна одягла чорний ліф-топ із глибоким декольте у формі серця. Це надає образу жіночності та грайливості, контрастуючи зі строгістю костюма, і дає змогу делікатно продемонструвати татуювання на грудях.

Аксесуари та деталі

Окуляри: масивна, чорна оправа окулярів надає інтелектуальності та строгості, підкреслюючи професійний бекграунд Інни.

Лаконічні золотисті сережки-підвіски надають трохи витонченого блиску.

Взуття: туфлі глибокого бордового кольору на високих підборах і з гострими носками.

Інна Мірошниченко показала модний лук (фото: instagram.com/_inna_mi_)

Як повторити образ Інни Мірошниченко

Сірий брючний костюм

Виберіть костюм у класичному сірому відтінку - це базовий колір, який завжди в тренді.

Жакет: зверніть увагу на укорочений фасон з акцентованими плечима. Такий крій надає силуету чіткості та впевненості. Якщо хочете більш стриманий варіант - обирайте приталений жакет з м'якою лінією плечей.

Штани: висока талія і прямий або трохи розкльошений крій візуально подовжують ноги. Важливо, щоб штани добре сідали по фігурі, але не були занадто обтислими.

Топ або корсет

Замість класичної сорочки додайте контраст - чорний топ з відкритим декольте. Це додасть образу жіночності та настрою. У буденному варіанті можна вибрати однотонний топ або майку з тонкими бретелями.

Взуття

Яскравий акцент - бордові на підборах. Вони надають образу кольору, але залишаються елегантними. Якщо шукаєте щось більш універсальне, підійдуть чорні, графітові або бежеві човники.

Аксесуари

Окуляри: масивна темна оправа - чудовий спосіб надати образу інтелектуального настрою.

Сережки: невеликі, витончені, в золотистих тонах - краще обирати мінімалістичні прикраси, які не перевантажують образ.

Сумка: ідеально підійде мініатюрна структурована сумка на короткій ручці або через плече.

Макіяж і зачіска

Легкий макіяж з акцентом на очі або губи, природні брови. Волосся - акуратно укладене або легкі хвилі для м'якшого ефекту.

Дружина Мірошниченка задає тренди (фото: instagram.com/_inna_mi_)