Дружина Стейтема задає тренди: стильні тренчі на дощову осінь 2025

Британська супермодель Роузі Гантінгтон-Вайтлі, дружина актора Джейсона Стейтема, продемонструвала стильні образи з тренчами - ідеальним варіантом верхнього одягу для дощової осені. Зірка показала декілька актуальних моделей, що поєднують у собі елегантність і практичність.

Про це докладніше розповідає РБК-Україна з посиланням на Instagram знаменитості.

Плащ у стилі оверсайз

Стиль: це не класичний тренч, а радше сучасний плащ-пальто оверсайз.

Колір: теплий бежевий, який є фірмовим кольором осінньої палітри.

Деталі: високий комір-стійка, який повністю закриває шию, надає пальту футуристичного вигляду, але водночас захищає від вітру.

Рукава мають виражений об'єм, а застібка прихована, що підкреслює чисті лінії.

Аксесуари: вона доповнила образ чорними туфлями-човниками на підборах і великою темно-коричневою сумкою, що надає образу ділового, але розслабленого шику.

Роузі Гантінгтон-Вайтлі (фото: instagram.com/rosiehw)

Тренч із високим коміром

Стиль: більш традиційний тренчкот з усіма деталями на спині, рукавах і поясі, але модернізований - з акцентом на високій горловині.

Колір: модний відтінок тауп (сіро-коричневий).

Деталі: головний акцент - це об'ємні, пишні рукави на манжетах, що додають драматизму й актуальності класичному фасону.

Тренч має високий комір-стійку, який Роузі Гантінгтон-Вайтлі застебнула високо, щоб захиститися від негоди. Талія підкреслена широким поясом.

Аксесуари: Роузі обрала високі шкіряні чоботи кольору марсала на підборах, які візуально подовжують силует. Образ доповнюють сонцезахисні окуляри, чорна парасолька, а також коричнева сумка.

Дружина Стейтема показала модний тренч (фото: instagram.com/rosiehw)

Класичний тренч

Стиль: традиційний тренч із поясом. Його стриманий відтінок являє собою ідеальну базу для осені.

Низ: тренч доповнений широкими штанами в тон. Такий прийом - total look у нейтральних кольорах - завжди має дорогий і витончений вигляд.

Взуття: цей лук доповнений білими кросівками. Це миттєво робить образ більш буденним, додає зручності для прогулянок і створює модний контраст між класичним тренчем і спортивним взуттям.

Сумка: велика чорна сумка виступає акцентом, додаючи глибини монохромній палітрі.

Роузі Гантінгтон-Вайтлі показала модні фасони тренчів (фото: instagram.com/rosiehw)