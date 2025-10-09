Инна Мирошниченко показала стильный образ в сером костюме: как его повторить

Какой "лук" выбрала Мирошниченко

Костюм

Цвет: классический серый оттенок, универсальный и всегда актуальный, который остается в трендах 2025 года как один из традиционных и базовых.

Жакет: он имеет укороченный крой, а также акцентные плечи. Этот фасон придает образу современности. Воротник отсутствует, что делает вырез более открытым и придает легкости.

Брюки: они имеют высокую посадку и прямой или слегка расширенный крой от бедра, что визуально удлиняет фигуру.

Топ

Под жакет Инна надела черный лиф-топ с глубоким декольте в форме сердца. Это придает образу женственности и игривости, контрастируя со строгостью костюма, и позволяет деликатно продемонстрировать татуировку на груди.

Аксессуары и детали

Очки: массивная, черная оправа очков придает интеллектуальности и строгости, подчеркивая профессиональный бэкграунд Инны.

Лаконичные золотистые серьги-подвески придают немного изящного блеска.

Обувь: туфли глубокого бордового цвета на высоких каблуках и с острыми носками.

Инна Мирошниченко показала модный лук (фото: instagram.com/_inna_mi_)

Как повторить образ Инны Мирошниченко

Серый брючный костюм

Выберите костюм в классическом сером оттенке - это базовый цвет, который всегда в тренде.

Жакет: обратите внимание на укороченный фасон с акцентированными плечами. Такой крой придает силуэту четкости и уверенности. Если хотите более сдержанный вариант - выбирайте приталенный жакет с мягкой линией плеч.

Брюки: высокая талия и прямой или немного расклешенный крой визуально удлиняют ноги. Важно, чтобы штаны хорошо садились по фигуре, но не были слишком обтягивающими.

Топ или корсет

Вместо классической рубашки добавьте контраст - черный топ с открытым декольте. Это придаст образу женственности и настроения. В обыденном варианте можно выбрать однотонный топ или майку с тонкими бретелями.

Обувь

Яркий акцент - бордовые на каблуке. Они придают образу цвета, но остаются элегантными. Если ищете что-то более универсальное, подойдут черные, графитовые или бежевые лодочки.

Аксессуары

Очки: массивная темная оправа - отличный способ придать образу интеллектуального настроения.

Серьги: небольшие, изящные, в золотистых тонах - лучше выбирать минималистичные украшения, которые не перегружают образ.

Сумка: идеально подойдет миниатюрная структурированная сумка на короткой ручке или через плечо.

Макияж и прическа

Легкий макияж с акцентом на глаза или губы, естественные брови. Волосы - аккуратно уложенные или легкие волны для более мягкого эффекта.

Жена Мирошниченко задает тренды (фото: instagram.com/_inna_mi_)