Політика
Головна » Lifestyle » Мода та краса

Вічна класика: дружина Решетніка показала модний вечірній "лук"

Середа 08 жовтня 2025 07:14
Вічна класика: дружина Решетніка показала модний вечірній "лук" Христина Решетнік (колаж: РБК-Україна)
Автор: Катерина Собкова

Христина Решетнік продемонструвала бездоганний смак і вміння поєднувати класику з трендами. Для одного зі світських виходів дружина відомого телеведучого обрала елегантний total black образ із золотими акцентами, поєднавши жіночність, розкіш і силу в одному вбранні.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на її пост в Instagram.

Який образ обрала дружина Решетніка

Жакет

Центральним елементом образу є чорний приталений жакет.

Особливості крою: жакет має чітко виражену лінію талії, що підкреслює фігуру, та акцентовані плечі, які відсилають до стилістики 80-х, що знову на піку популярності.

Це елемент так званого "power dressing" - одягу, який транслює впевненість і силу.

Комір і виріз: жакет має незвичний шалевий комір, високо піднятий, який створює глибокий, привабливий V-подібний виріз. Це робить класичний елемент дуже сміливим і жіночним.

Золотисті акценти: на жакеті виділяються золоті ґудзики. Один великий, круглий, рельєфний ґудзик прикрашає талію, а менші ґудзики розташовані на манжетах. Цей декор створює розкішний контраст із глибоким чорним кольором.

Вічна класика: дружина Решетніка показала модний вечірній &quot;лук&quot;Христина Решетнік показала total black look (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Шовкова спідниця

Жакет доповнений елегантним низом - спідницею довжини міді з сатину або шовку в чорному кольорі.

Фактура: глянцева тканина спідниці створює контраст фактур з матовим матеріалом жакета. Ця гра текстур (гладкий шовк проти чіткого костюмного матеріалу) робить образ багатим і динамічним.

Силует: спідниця має вільний крій, що м'яко облягає стегна і надає образу легкості та жіночності, балансуючи суворість жакета.

Вічна класика: дружина Решетніка показала модний вечірній &quot;лук&quot;Христина Решетнік (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Аксесуари та деталі

У цьому луці мінімум аксесуарів, але вони ідеально доповнюють тему елегантності та розкоші.

Сумка: Христина Решетнік доповнила образ сумкою-"косметичкою" чорного кольору. Вона має структуровану форму, стьобаний візерунок і металевий ланцюжок. Чіткі лінії сумки чудово гармоніюють із графічністю жакета.

Взуття: образ завершують класичні чорні туфлі-човники на високій шпильці із загостреним носком. Це ідеальний вибір для елегантного вечірнього або коктейльного образу, який візуально подовжує ногу.

Прикраси: тонкі золоті ланцюжки та підвіски-хрестики в кілька ярусів на шиї. Вони ідеально перегукуються із золотими ґудзиками жакета, створюючи цілісну композицію.

Вічна класика: дружина Решетніка показала модний вечірній &quot;лук&quot;Христина Решетнік задає тренди (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Стиль

Образ Христини Решетнік можна віднести до стилю "вечірній шик". Він ідеально підійде для коктейльної вечірки, модного заходу або романтичної вечері.

Поєднання стриманої класики (крій) і виразної чуттєвості (глибокий виріз і шовкова спідниця) робить цей лук стильним і підтверджує, що total black ніколи не виходить з моди, якщо правильно погратися з фактурами та силуетами.

Вічна класика: дружина Решетніка показала модний вечірній &quot;лук&quot;Дружина Решетніка показала модний образ (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

