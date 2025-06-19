Інна Бєлєнь із "Холостяка" показала трендову зачіску: як повторити її образ

Яку зачіску зробила Інна Бєлєнь

На фото Інна з'явилася з волоссям, укладеним у легкі хвилі, та двома зібраними пучками зверху - саме ця деталь додає образу легкості та молодіжного шарму.

Особливого настрою додає тонка косичка спереду, яка м'яко обрамляє обличчя. Такий стиль нагадує бохо, нульові та водночас абсолютно сучасний тренд.

Як зробити зачіску як в Інни Бєлєнь

1. Вимийте голову і зробіть легку укладку зі спеціальним спреєм - хвилі можуть бути як природні, так і завиті плойкою.

2 Відокремте дві верхні секції волосся з боків і з'єднайте їх у два невеликі пучки на маківці (трохи назад, не надто високо). Закріпіть невидимками або маленькими резинками.

3. З одного з передніх пасом потрібно заплести тоненьку косичку - вона має вільно спадати на обличчя.

4. Закріпіть зачіску лаком легкої фіксації - і все, модний образ готовий!

Ця зачіска підійде і для побачення, і для літньої прогулянки, і для фото в Instagram. А головне - вона має такий вигляд, ніби зроблена з легкістю, але при цьому додає впевненості та шарму.

Інна Бєлєнь показала модну зачіску (скриншот)

Кому підійде така зачіска

Така зачіска пасуватиме більшості типів зовнішності, але особливо вдало виглядає:

на середньому та довгому волоссі

з м'якими хвилями або легкими завитками

дівчатам з витонченими рисами обличчя - косичка акцентує увагу на очах і вилицях

власницям овального, серцеподібного і трикутного обличчя - пучки додадуть об'єму у верхній частині та візуально збалансують форму.

Цей варіант ідеально пасує молодим жінкам, але й для дорослих він може стати способом освіжити образ - головне, щоб укладка не мала занадто дитячого вигляду, а була витримана в мінімалістичному стилі, як в Інни.

З чим носити таку зачіску:

з романтичними сукнями (короткими або довгими з відкритими плечима)

з комбінезонами або шортами в спортивному стилі, якщо хочеться додати грайливості

з total black луками - зачіска розбавить суворість образу

з піджаком oversize і топом - для балансу між строгістю і ніжністю

з легкими сережками або аксесуарами для волосся в стилі тік-ток-естетики: крабиками, стрічками або перлинами.

Інна Бєлєнь показала модну зачіску (скриншот)