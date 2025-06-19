Інна Бєлєнь із "Холостяка" показала трендову зачіску: як повторити її образ

Переможниця 13-го сезону "Холостяк" Інна Бєлєнь підкорила мережу своїм стильним образом - цього разу вона зробила модну і грайливу зачіску, яка вже стала натхненням для багатьох дівчат.
Про це йдеться в повідомленні РБК-Україна з посиланням на її Instagram.
На фото Інна з'явилася з волоссям, укладеним у легкі хвилі, та двома зібраними пучками зверху - саме ця деталь додає образу легкості та молодіжного шарму.
Особливого настрою додає тонка косичка спереду, яка м'яко обрамляє обличчя. Такий стиль нагадує бохо, нульові та водночас абсолютно сучасний тренд.
1. Вимийте голову і зробіть легку укладку зі спеціальним спреєм - хвилі можуть бути як природні, так і завиті плойкою.
2 Відокремте дві верхні секції волосся з боків і з'єднайте їх у два невеликі пучки на маківці (трохи назад, не надто високо). Закріпіть невидимками або маленькими резинками.
3. З одного з передніх пасом потрібно заплести тоненьку косичку - вона має вільно спадати на обличчя.
4. Закріпіть зачіску лаком легкої фіксації - і все, модний образ готовий!
Ця зачіска підійде і для побачення, і для літньої прогулянки, і для фото в Instagram. А головне - вона має такий вигляд, ніби зроблена з легкістю, але при цьому додає впевненості та шарму.
Інна Бєлєнь показала модну зачіску (скриншот)
Така зачіска пасуватиме більшості типів зовнішності, але особливо вдало виглядає:
Цей варіант ідеально пасує молодим жінкам, але й для дорослих він може стати способом освіжити образ - головне, щоб укладка не мала занадто дитячого вигляду, а була витримана в мінімалістичному стилі, як в Інни.
Інна Бєлєнь показала модну зачіску (скриншот)
Вас також може зацікавити