Як виглядає наймодніше взуття на літо: дружина Усика задає тренди

Дружина абсолютного чемпіона світу з боксу Олександра Усика Катерина продемонструвала стильне літнє взуття, яке вже встигло стати модним хітом 2025 року.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Stories, якою дружина Усика поділилася в Instagram.

Який "лук" вибрала дружина Усика

Катерина Усик вибрала стильний, але водночас комфортний образ, ідеальний для повсякденного виходу в місто, а родзинкою стали балетки з тваринним принтом.

Монохромна основа

Дружина боксера одягла total black look, який складається з шортів і футболки. Поверх цього вона накинула чорний піджак у стилі оверсайз, що додає образу сучасності та деякого об'єму.

Зазначимо, що монохромний чорний образ завжди має елегантний вигляд і є чудовою основою для акцентних деталей.

Акцентні балетки

Головною родзинкою образу є її взуття - балетки з анімалістичним принтом. Леопардовий принт - дуже яскравий і модний акцент, який миттєво привертає увагу і розбавляє монохромність чорного одягу.

Крім того, балетки - це комфортне і стильне взуття, яке є чудовим вибором для міських прогулянок. Анімалістичні принти залишаються популярними вже протягом кількох сезонів, вони додають образу шику та зухвалості.

Аксесуари

Образ доповнює невелика чорна сумка через плече (кросбоді), що підкреслює практичність і зручність.

Зазначимо, що лук Катерини Усик має дуже гармонійний вигляд: вона поєднала класичні чорні речі з трендовими деталями (об'ємні рукави, анімалістичні балетки).

Це створює враження невимушеного шику. Балетки в цьому контексті не тільки забезпечують комфорт, а й відіграють роль ключового стилістичного елемента, що надає всьому образу характеру.

Образ Катерини Усик з балетками (скриншот)

З чим ще носити балетки влітку 2025

З шортами та лляною блузою

Романтичний і комфортний образ, що ідеально підходить для спекотних днів. Шорти з льону або бавовни в поєднанні з легкою блузою створюють невимушений стиль. Балетки можуть бути як текстильними, так і шкіряними, з бантом або ремінцем.

Із сукнею міді

Балетки з гострим носом чудово доповнюють сукню міді, надаючи образу елегантності. Такий комплект підходить як для офісу, так і для вечірніх прогулянок.

З джинсами та блузою

Комбінуйте балетки з джинсами та легкою блузою з рюшами або мереживом. Цей стильний і зручний образ підходить для повсякденного носіння.

З одягом в стилі бохо

Балетки у сіточку також стають популярними цього літа. Вони чудово поєднуються з легкими сукнями або сарафанами, створюючи образ у стилі бохо.