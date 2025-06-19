Инна Белень из "Холостяка" показала трендовую прическу: как повторить ее образ

Победительница 13-го сезона "Холостяк" Инна Белень покорила сеть своим стильным образом - на этот раз она сделала модную и игривую прическу, которая уже стала вдохновением для многих девушек.
Об этом говорится в сообщении РБК-Украина со ссылкой на ее Instagram.
На фото Инна появилась с волосами, уложенными в легкие волны, и двумя собранными пучками сверху - именно эта деталь придает образу легкости и молодежного шарма.
Особое настроение добавляет тонкая косичка спереди, которая мягко обрамляет лицо. Такой стиль напоминает бохо, нулевые и в то же время совершенно современный тренд.
1. Вымойте голову и сделайте легкую укладку со специальным спреем - волны могут быть как естественные, так и завитые плойкой.
2. Отделите две верхние секции волос по бокам и соедините их в два небольших пучка на макушке (чуть назад, не слишком высоко). Закрепите невидимками или маленькими резинками.
3. Из одной из передних прядей нужно заплести тоненькую косичку - она должна свободно спадать на лицо.
4. Закрепите прическу лаком легкой фиксации - и все, модный образ готов!
Эта прическа подойдет и для свидания, и для летней прогулки, и для фото в Instagram. А главное - она выглядит так, будто сделана с легкостью, но при этом придает уверенности и шарма.
Инна Белень показала модную прическу (скриншот)
Такая прическа будет подходить большинству типов внешности, но особенно удачно выглядит:
Этот вариант идеально подходит молодым женщинам, но и для взрослых он может стать способом освежить образ - главное, чтобы укладка не выглядела слишком детской, а была выдержана в минималистическом стиле, как у Инны.
Инна Белень показала модную прическу (скриншот)
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