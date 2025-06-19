Инна Белень из "Холостяка" показала трендовую прическу: как повторить ее образ

Какую прическу сделала Инна Белень

На фото Инна появилась с волосами, уложенными в легкие волны, и двумя собранными пучками сверху - именно эта деталь придает образу легкости и молодежного шарма.

Особое настроение добавляет тонкая косичка спереди, которая мягко обрамляет лицо. Такой стиль напоминает бохо, нулевые и в то же время совершенно современный тренд.

Как сделать прическу как у Инны Белень

1. Вымойте голову и сделайте легкую укладку со специальным спреем - волны могут быть как естественные, так и завитые плойкой.

2. Отделите две верхние секции волос по бокам и соедините их в два небольших пучка на макушке (чуть назад, не слишком высоко). Закрепите невидимками или маленькими резинками.

3. Из одной из передних прядей нужно заплести тоненькую косичку - она должна свободно спадать на лицо.

4. Закрепите прическу лаком легкой фиксации - и все, модный образ готов!

Эта прическа подойдет и для свидания, и для летней прогулки, и для фото в Instagram. А главное - она выглядит так, будто сделана с легкостью, но при этом придает уверенности и шарма.

Инна Белень показала модную прическу (скриншот)

Кому подойдет такая прическа

Такая прическа будет подходить большинству типов внешности, но особенно удачно выглядит:

на средних и длинных волосах

с мягкими волнами или легкими завитками

девушкам с изящными чертами лица - косичка акцентирует внимание на глазах и скулах

обладательницам овального, сердцевидного и треугольного лица - пучки добавят объем в верхней части и визуально сбалансируют форму.

Этот вариант идеально подходит молодым женщинам, но и для взрослых он может стать способом освежить образ - главное, чтобы укладка не выглядела слишком детской, а была выдержана в минималистическом стиле, как у Инны.

С чем носить такую ​​прическу:

с романтическими платьями (короткими или длинными с открытыми плечами)

с комбинезонами или шортами в спортивном стиле, если хочется добавить игривости

с total black луками - прическа разбавит суровость образа

с пиджаком oversize и топом - для баланса между строгостью и нежностью

с легкими серьгами или аксессуарами для волос в стиле тик-ток-эстетики: крабиками, лентами или жемчужинами.

Инна Белень показала модную прическу (скриншот)