Як носити білий одяг влітку: модні ідеї від Мішиної, Дорофєєвої та інших зірок (фото)

Білий колір - хіт літнього сезону. Він освіжає, пасує всім і легко комбінується. І українські зірки це вдало демонструють!

Як носити білий цього літа? РБК-Україна пропонує надихнутися образами Дорофєєвої, Мішиної та інших зірок.

Надя Дорофєєва

Артистка поєднала широкі спортивні штани з топом і сірим жакетом, додавши кросівки й стильну сумку.

Чудово підходить для повсякденних прогулянок в місті. Зручно, сучасно і трендово!

Як носити білий на прикладі Дорофєєвої (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Дар'я Білодід

Знаменита чемпіонка Європи та світу з дзюдо обрала білу мініспідницю, яку поєднала з топом шоколадного кольору.

Такий образ має ніжний та водночас сміливий вигляд. Вдало підкреслює фігуру та додає літнього вайбу.

Біла спідниця ідеально підходить на літо (фото: instagram.com/dariabilodid7)

Ксенія Мішина

Вдалий варіант літнього образу для спекотної погоди у себе в соцмережах показала українська акторка.

Ультракороткий білий топ в дуеті з джинсовими вільними шортами чудово підійде як для відпустки, так і прогулянок в місті.

Така комбінація створює гармонійний контраст з денімом, а масивні босоніжки додають образу завершеності та шику.

Ксенія Мішина в стильному топі з шортами (фото: instagram.com/misha.k.ua)

Христина Решетнік

Дружина ведучого "Холостяка" демонструє хіт сезону - елегантний білий костюм з подовженим жилетом та шортами.

Вийшов ефектний, легкий та водночас стриманий лук, який так і хочеться повторити.

Підходить для ділової зустрічі або звичайного виходу в літній день.

Костюм на літо від дружини Решетніка (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Як правильно носити білий влітку: модні поради

Віддавайте перевагу зручним та легким фактурам. Це льон, бавовна, шифон або шовк - вони дозволяють тілу дихати в спеку.

Для стильного акценту використовуйте багатошаровість. Наприклад, поверх топу можна накинути легку блузу або кардиган.

Поєднуйте білий одяг з яскравими аксесуарами. Пояс, сумка, взуття, прикраси чи інші предмети гардероба додадуть балансу та стилю.

Елегантно та модно виглядатимуть монохромні комплекти. Це можуть бути білосніжні сукні, сарафани, костюми тощо.

Уникайте прозорості. При виборі білого одягу віддавайте перевагу матеріалам з підкладкою, аби образ зайвий раз не просвічувався.

Як носити білий влітку (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)