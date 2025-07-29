Літо в деталях: 5 аксесуарів, які зроблять будь-який образ вишуканим
Стиль цього літа створюють саме деталі. Правильно підібрані аксесуари здатні перетворити навіть найпростіший образ на вишуканий і трендовий.
РБК-Україна вирішило розповісти про п'ять модних акцентів, які додадуть вашому гардеробу легкість, елегантність і відчуття відпустки.
Бандана
Цей аксесуар повернувся в моду не лише як головний убір, а і як стильна деталь на шиї, зап'ясті чи навіть сумці. Обирайте легкі тканини, яскраві кольори або етнопринти та поєднуйте з простими речами: білою майкою, сорочкою, total denim.
Бандана на літо 2025 (фото: instagram.com/sofiagrainge)
Намисто з мушель
Море завжди з тобою - навіть у місті. Намисто з мушель (особливо з нерівними натуральними формами) ідеально виглядає з відкритими плечима, лляними костюмами та максісукнями. Важливо не перевантажувати образ: мушлі самі по собі самодостатні.
Стильний варіант на літо (фото: instagram.com/cocoschiffer)
Шовкова хустка на поясі
Цей тренд - ідея подіумів, яку легко втілити в життя. Зав'яжіть яскраву хустку замість пояса на шортах, джинсах чи легкій спідниці - і образ одразу виглядає оригінально і жіночно. Найкраще - хустки з квітковими або ретро-принтами.
Шовкові хустки можна носити також на поясі (фото: instagram.com/marina_torres)
Плетені шкіряні сумки
Рафія - це класика літа, але плетені шкіряні моделі надають образу більшої вишуканості. Вони підходять і для пляжу, і для міського образу. Нейтральні відтінки (молочний, карамель, мокко) пасують до будь-якої палітри одягу.
Плетені сумки (фото: instagram.com/monikh)
Капелюх із рафії
Це більше, ніж просто захист від сонця. Капелюх з рафії формує весь настрій образу. Обирайте серед широких полів, м'яких панам або геометричних форм - і носіть як із сукнями, так і з брючними костюмами в лляних текстурах.
Модний капелюх на літо (фото: instagram.com/kendalljenner)
Які аксесуари носити в офіс:
- шовкова хустка замість пояса або на сумці - додасть вишуканості навіть найпростішому костюму
- плетена сумка структурної форми - трендова, але досить сувора для ділового образу
- взуття - мінімалістичні шкіряні в'єтнамки на невеликій платформі пасують навіть до лляних штанів.
Які аксесуари носити на пляж:
- капелюх з рафії - не тільки захист від сонця, а й основний стильовий акцент
- намисто з черепашок або великі сережки з природних матеріалів - надають відчуття відпочинку
- бандана - ідеальна для зібраного, але розслабленого вигляду.
Вечірня прогулянка:
- монохромний образ + яскрава хустка чи клатч - миттєво привертає увагу
- намисто або браслет із мушлями - легкий натяк на курортну елегантність.
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Для написання матеріалу були використані такі джерела: видання про моду і стиль Who What Wear, сторінки в Instagram модних блогерів: Sofia Richie Grainge, coco, Marina Torres, Monikh, Kendall.