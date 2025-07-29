ua en ru
Вт, 29 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Літо в деталях: 5 аксесуарів, які зроблять будь-який образ вишуканим

Вівторок 29 липня 2025 07:15
UA EN RU
Літо в деталях: 5 аксесуарів, які зроблять будь-який образ вишуканим Аксесуари на літо 2025, які освіжать будь-який образ (колаж: РБК-Україна)
Автор: Катерина Собкова

Стиль цього літа створюють саме деталі. Правильно підібрані аксесуари здатні перетворити навіть найпростіший образ на вишуканий і трендовий.

РБК-Україна вирішило розповісти про п'ять модних акцентів, які додадуть вашому гардеробу легкість, елегантність і відчуття відпустки.

Бандана

Цей аксесуар повернувся в моду не лише як головний убір, а і як стильна деталь на шиї, зап'ясті чи навіть сумці. Обирайте легкі тканини, яскраві кольори або етнопринти та поєднуйте з простими речами: білою майкою, сорочкою, total denim.

Літо в деталях: 5 аксесуарів, які зроблять будь-який образ вишуканимБандана на літо 2025 (фото: instagram.com/sofiagrainge)

Намисто з мушель

Море завжди з тобою - навіть у місті. Намисто з мушель (особливо з нерівними натуральними формами) ідеально виглядає з відкритими плечима, лляними костюмами та максісукнями. Важливо не перевантажувати образ: мушлі самі по собі самодостатні.

Літо в деталях: 5 аксесуарів, які зроблять будь-який образ вишуканимСтильний варіант на літо (фото: instagram.com/cocoschiffer)

Шовкова хустка на поясі

Цей тренд - ідея подіумів, яку легко втілити в життя. Зав'яжіть яскраву хустку замість пояса на шортах, джинсах чи легкій спідниці - і образ одразу виглядає оригінально і жіночно. Найкраще - хустки з квітковими або ретро-принтами.

Літо в деталях: 5 аксесуарів, які зроблять будь-який образ вишуканимШовкові хустки можна носити також на поясі (фото: instagram.com/marina_torres)

Плетені шкіряні сумки

Рафія - це класика літа, але плетені шкіряні моделі надають образу більшої вишуканості. Вони підходять і для пляжу, і для міського образу. Нейтральні відтінки (молочний, карамель, мокко) пасують до будь-якої палітри одягу.

Літо в деталях: 5 аксесуарів, які зроблять будь-який образ вишуканимПлетені сумки (фото: instagram.com/monikh)

Капелюх із рафії

Це більше, ніж просто захист від сонця. Капелюх з рафії формує весь настрій образу. Обирайте серед широких полів, м'яких панам або геометричних форм - і носіть як із сукнями, так і з брючними костюмами в лляних текстурах.

Літо в деталях: 5 аксесуарів, які зроблять будь-який образ вишуканим

Модний капелюх на літо (фото: instagram.com/kendalljenner)

Які аксесуари носити в офіс:

  • шовкова хустка замість пояса або на сумці - додасть вишуканості навіть найпростішому костюму
  • плетена сумка структурної форми - трендова, але досить сувора для ділового образу
  • взуття - мінімалістичні шкіряні в'єтнамки на невеликій платформі пасують навіть до лляних штанів.

Які аксесуари носити на пляж:

  • капелюх з рафії - не тільки захист від сонця, а й основний стильовий акцент
  • намисто з черепашок або великі сережки з природних матеріалів - надають відчуття відпочинку
  • бандана - ідеальна для зібраного, але розслабленого вигляду.

Вечірня прогулянка:

  • монохромний образ + яскрава хустка чи клатч - миттєво привертає увагу
  • намисто або браслет із мушлями - легкий натяк на курортну елегантність.

Вас також може зацікавити

Для написання матеріалу були використані такі джерела: видання про моду і стиль Who What Wear, сторінки в Instagram модних блогерів: Sofia Richie Grainge, coco, Marina Torres, Monikh, Kendall.

Читайте РБК-Україна в Google News
Тренди Модні тренди Стиль життя
Новини
"Стіл миру накриють у Туреччині": Ердоган очікує завершення війни РФ проти України
"Стіл миру накриють у Туреччині": Ердоган очікує завершення війни РФ проти України
Аналітика
"В аспірантуру до війни йти не хотіли": інтерв’ю з МОН про українську науку
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна "В аспірантуру до війни йти не хотіли": інтерв’ю з МОН про українську науку