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Як носити костюмний жилет у 2025 році: стильні образи від Завальської та Федишин

Середа 30 липня 2025 17:49
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Як носити костюмний жилет у 2025 році: стильні образи від Завальської та Федишин З чим носити костюмний жилет влітку 2025 (колаж: РБК-Україна)
Автор: Катерина Собкова

Костюмний жилет - головний модний хіт, який залишається актуальним і у 2025 році. Українські зірки Анна Завальська та Ірина Федишин демонструють, як стильно поєднувати цю річ у повсякденних і вечірніх образах.

РБК-Україна докладніше розповідає про це.

Анна Завальська з гурту "Алібі"

Співачка показала декілька фото в стильному і сучасному образі.

Для виходу у світ вона обрала світло-сірий укорочений жилет, який є центральним елементом вбрання. Жилет без рукавів, з ґудзиками спереду, створює елегантний і водночас розслаблений вигляд.

Як носити костюмний жилет у 2025 році: стильні образи від Завальської та ФедишинЗавальська показала стильний образ (фото: instagram.com/anna_zavalskaya)

Свій лук вона доповнила широкими чорними штанами з високою посадкою, які візуально подовжують силует. На ногах у неї чорно-білі кросівки, які додають в образ комфорту і спортивного шику.

Серед аксесуарів - чорна сумка, до ручки якої прив'язана чорно-біла хустка з візерунком. На шиї в Анни витончене перлове намисто, яке додає образу жіночності та витонченості.

Гармонійне поєднання класичних елементів (жилет, перли) з повсякденними (широкі штани, кросівки) створюють стильний і динамічний міський образ.

Як носити костюмний жилет у 2025 році: стильні образи від Завальської та ФедишинАнна Завальська (фото: instagram.com/anna_zavalskaya)

Ірина Федишин

Співачка обрала стильний костюм із льону коричневого відтінку.

Верх - приталений жилет без рукавів. Він має глибокий V-подібний виріз і застібається на ґудзики спереду, а також підкреслює зону декольте.

Жилет має розширення в нижній частині, створюючи ефект баски.

Образ співачки доповнюють широкі штани вільного крою з високою посадкою, виконані з такої ж тканини, як і жилет. Це створює гармонійний і завершений ансамбль.

Це сучасний і жіночний образ, що поєднує класичні елементи костюма з актуальним вільним кроєм штанів.

З чим ще носити костюмний жилет

З джинсами

Щоб створити smart-casual образ, поєднайте жилет із прямими або широкими джинсами. Можна носити жилет на голе тіло або базову майку, топ. Доповніть образ кросівками або лоферами.

Із шортами

Контраст строгого верху і вільного низу має свіжий і сучасний вигляд. Добре працюють як лляні шорти, так і джинсові. Додайте босоніжки на платформі або сандалі.

З майкою або футболкою

Це зручно і дуже актуально. Вибирайте білу або кольорову базу під жилет - так створюється ефект багатошаровості.

З міні або мідіспідницею

Спідниця надає жіночності, особливо якщо це модель А-силуету або зі складками. У такому образі жилет працює як альтернатива топу або блузці.

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Для написання матеріалу були використані сторінки в Instagram Анни Завальської та Ірини Федишин.

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