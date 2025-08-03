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Инна Белень из "Холостяка" показала, какой маникюр будет модным в августе 2025

Воскресенье 03 августа 2025 07:15
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Инна Белень из "Холостяка" показала, какой маникюр будет модным в августе 2025 Инна Белень (фото: instagram.com/innka_belen)
Автор: Катерина Собкова

Инна Белень, победительница 13-го сезона реалити-шоу "Холостяк", показала самый модный маникюр на лето и осень 2025 года.

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на ее Instagram.

Какой маникюр выбрала победительница "Холостяка"

Светло-желтый маникюр - новый фаворит 2025 года, и именно его выбрала Инна Белень.

Нежный оттенок butter yellow гармонично сочетает свежесть лета и мягкость осеннего настроения. Такой маникюр уже появляется в образах модниц и обещает стать главным цветом в последний месяц лета.

Инна Белень из &quot;Холостяка&quot; показала, какой маникюр будет модным в августе 2025Инна Белень показала трендовый цвет маникюра (скриншот)

Этот масляно-желтый цвет выглядит деликатно, тепло и одновременно очень свежо, напоминая едва касающийся солнечный свет.

Он идеально подходит для лета и межсезонья, сочетает в себе мягкость пастели и положительную энергию ярких тонов.

Инна Белень из &quot;Холостяка&quot; показала, какой маникюр будет модным в августе 2025Инна Белень (скриншот)

Butter yellow универсален - его можно носить как в минималистическом формате (однотонное покрытие), так и в дизайнах: например, французский маникюр с желтыми кончиками, омбре, абстракции или тонкий узор на чудесной базе.

Особенно красиво этот оттенок смотрится на коротких и средних ногтях овальной или мягкой квадратной формы.

Инна Белень из &quot;Холостяка&quot; показала, какой маникюр будет модным в августе 2025Инна Белень показала новый маникюр (скриншот)

Этот цвет подходит для любого стиля - от повседневного до романтического или офисного. Он хорошо сочетается с одеждой в бежевых, белых, серо-голубых и даже шоколадных тонах. Butter yellow - это вариант для тех, кто хочет выглядеть стильно, но не слишком заметно.

Инна Белень из &quot;Холостяка&quot; показала, какой маникюр будет модным в августе 2025Победительница "Холостяка" показала трендовый оттенок маникюра на лето (скриншот)

Какой "лук" выбрала Белень

Победительница "Холостяка" продемонстрировала стильный и минималистичный лук, выполненный в двух контрастных цветах.

Она одела облегающий топ без рукавов цвета "сливочного масла", который повторяет оттенок ее маникюра.

Инна Белень из &quot;Холостяка&quot; показала, какой маникюр будет модным в августе 2025Какой образ выбрала Белень (скриншот)

Образ дополняют черные брюки с высокой посадкой, которые облегают бедра и значительно расширяются от колена, создавая модный силуэт клеш.

Это простой, но очень актуальный и элегантный наряд. Сочетание облегающего топа и расклешенных брюк подчеркивает фигуру и создает визуально стройный силуэт.

Образ выглядит комфортным и подходит как для повседневной носки, так и для более расслабленных выходов.

Инна Белень из &quot;Холостяка&quot; показала, какой маникюр будет модным в августе 2025Инна Белень показала модный образ (скриншот)

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