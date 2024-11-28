Інфраструктура, будинки та авто: у 14 областях України є пошкодження внаслідок атаки

Внаслідок масованого обстрілу України 28 листопада зафіксовані пошкодження у 14 областях. Під ударом була інфраструктура, будинки та авто.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

Всього по Україні до ліквідації наслідків обстрілу залучені понад 320 рятувальників і більше ніж 80 одиниць техніки ДСНС.

За даними рятувальників, внаслідок атаки ніхто не загинув. В Одеській області є постраждалий.

Також пошкоджені об’єкти інфраструктури у Рівненській Львівській, Кіровоградській, Київській, Волинській, Хмельницькій, Івано-Франківській, Миколаївській та Вінницькій областях.

Російські війська зранку атакували столицю та Київську, а також Вінницьку, Одеську, Волинську, Харківську, Івано-Франківську, Чернівецьку та Сумську області. У регіонах пошкоджені будівлі, транспортні засоби, гаражі, приватні житлові будинки, складські будівлі, багатоповерховий будинок у Харкові.

Масована атака РФ

Сьогодні російські війська завдали масованого удару по Україні. Під обстрілом була енергетика та критична інфраструктура.

РФ випустила 91 ракету та 97 дронів. Сили ППО знищили 79 ракет та 35 безпілотників. Ще 62 дрони були локаційно втрачені. Росіяни застосували крилаті ракети "Калібр" з касетними снарядами.

Через обстріл в Україні вводили екстрені відключення світла. Наразі енергетики повернулися до погодинних відключень. До кінця будуть діяти три черги відключень.

Детальніше про наслідки масованої атаки ворога - у матеріалі РБК-Україна.

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