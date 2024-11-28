ua en ru
Чт, 28 листопада News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Інфраструктура, будинки та авто: у 14 областях України є пошкодження внаслідок атаки

Київ, Четвер 28 листопада 2024 13:28
UA EN RU
Інфраструктура, будинки та авто: у 14 областях України є пошкодження внаслідок атаки Фото: в 14 областях України є пошкодження внаслідок атаки (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталія Юрченко

Внаслідок масованого обстрілу України 28 листопада зафіксовані пошкодження у 14 областях. Під ударом була інфраструктура, будинки та авто.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

Російські війська зранку атакували столицю та Київську, а також Вінницьку, Одеську, Волинську, Харківську, Івано-Франківську, Чернівецьку та Сумську області. У регіонах пошкоджені будівлі, транспортні засоби, гаражі, приватні житлові будинки, складські будівлі, багатоповерховий будинок у Харкові.

Також пошкоджені об’єкти інфраструктури у Рівненській Львівській, Кіровоградській, Київській, Волинській, Хмельницькій, Івано-Франківській, Миколаївській та Вінницькій областях.

За даними рятувальників, внаслідок атаки ніхто не загинув. В Одеській області є постраждалий.

Всього по Україні до ліквідації наслідків обстрілу залучені понад 320 рятувальників і більше ніж 80 одиниць техніки ДСНС.

t.me/dsns_telegram

Масована атака РФ

Сьогодні російські війська завдали масованого удару по Україні. Під обстрілом була енергетика та критична інфраструктура.

РФ випустила 91 ракету та 97 дронів. Сили ППО знищили 79 ракет та 35 безпілотників. Ще 62 дрони були локаційно втрачені. Росіяни застосували крилаті ракети "Калібр" з касетними снарядами.

Через обстріл в Україні вводили екстрені відключення світла. Наразі енергетики повернулися до погодинних відключень. До кінця будуть діяти три черги відключень.

Детальніше про наслідки масованої атаки ворога - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДСНС Ракетна атака Війна в Україні Енергетики
NEWS
Росіяни запустили по Україні 188 дронів і ракет. Скільки збила ППО
Росіяни запустили по Україні 188 дронів і ракет. Скільки збила ППО
DAILY
Михайло Подоляк: Україна працює з Трампом, його ставлення до війни та РФ буде змінюватися
Данило Крамаренко, Дмитро Олійник Михайло Подоляк: Україна працює з Трампом, його ставлення до війни та РФ буде змінюватися