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Инфраструктура, дома и авто: в 14 областях Украины есть повреждения в результате атаки

Киев, Четверг 28 ноября 2024 13:28
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Инфраструктура, дома и авто: в 14 областях Украины есть повреждения в результате атаки Фото: в 14 областях Украины есть повреждения в результате атаки (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталья Юрченко

В результате массированного обстрела Украины 28 ноября зафиксированы повреждения в 14 областях. Под ударом была инфраструктура, дома и авто.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

Российские войска с утра атаковали столицу и Киевскую, а также Винницкую, Одесскую, Волынскую, Харьковскую, Ивано-Франковскую, Черновицкую и Сумскую области В регионах повреждены здания, транспортные средства, гаражи, частные жилые дома, складские здания, многоэтажный дом в Харькове.

Также повреждены объекты инфраструктуры в Ровенской Львовской, Кировоградской, Киевской, Волынской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Николаевской и Винницкой областях.

По данным спасателей, в результате атаки никто не погиб. В Одесской области есть пострадавший.

Всего по Украине к ликвидации последствий обстрела привлечены более 320 спасателей и более 80 единиц техники ГСЧС.

t.me/dsns_telegram

Массированная атака РФ

Сегодня российские войска нанесли массированный удар по Украине. Под обстрелом была энергетика и критическая инфраструктура.

РФ выпустила 91 ракету и 97 дронов. Силы ПВО уничтожили 79 ракет и 35 беспилотников. Еще 62 дрона были локационно потеряны. Россияне применили крылатые ракеты "Калибр" с кассетными снарядами.

Из-за обстрела в Украине вводили экстренные отключения света. В настоящее время энергетики вернулись к почасовым отключениям. До конца будут действовать три очереди отключений.

Детальнее о последствиях массированной атаки врага - в материале РБК-Украина.

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