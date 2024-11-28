ua en ru
Чт, 28 листопада News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

РФ застосувала "Калібри" з касетними снарядами під час удару по Україні, - Зеленський

Україна, Четвер 28 листопада 2024 11:59
UA EN RU
РФ застосувала "Калібри" з касетними снарядами під час удару по Україні, - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Росія застосувала ракети "Калібр" з касетними снарядами під час масованого удару по Україні 28 листопада. Вони значно ускладнюють роботу по ліквідації наслідків.

Про це розповів президент України Володимир Зеленський, пише РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

"У кількох областях зафіксовані удари "Калібрами" з касетними боєприпасами й саме по цивільній інфраструктурі", - розповів він.

За словаи президента, ці касетні частини значно ускладнюють рятувальникам та енергетикам ліквідацію наслідків удару, "і це дуже підла ескалація російської терористичної тактики".

Наразі, за даними Зеленського, у всіх областях, де це потрібно, залучені необхідні сили, максимально працюють енергетики та всі служби, щоб повернути нормальність життю, щоб допомогти людям, розгорнуто "Пункти Незламності".

Україна потребує систем ППО

Кожна така атака, за словами президента, доводить, що системи ППО необхідні зараз в Україні, де вони рятують життя, а не на базах зберігання.

"Це особливо важливо в зимовий період, коли маємо захистити нашу інфраструктуру від цілеспрямованих російських ударів. Ми постійно працюємо з партнерами, щоб мати більше сили для захисту, і вчасне постачання зараз та повне виконання домовленостей зокрема щодо ППО - це те, що найбільше потрібно", - констатував Зеленський.

Масована атака РФ по Україні

Російські війська в одинадцяте атакувала енергетику України з початку року. Лише за листопад це вже друга атака на енергооб'єкти.

Загалом, починаючи з вечора, 27 листопада, окупанти запустили по Україні 188 дронів і ракет. ППО вдалося збити більше половини ворожих цілей.

При цьому без влучень по об'єктах енергетики не обійшлося. На Львівщині без світла залишилося півмільйона абонентів. Через атаку довелося запроваджувати аварійні відключення світла у багатьох областях.

Детальніше про наслідки масованої атаки по Україні 28 листопада - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Київ Одеса Миколаїв Львівська область Волинська область Харків Прикарпатье Війна в Україні
NEWS
Росіяни запустили по Україні 188 дронів і ракет. Скільки збила ППО
Росіяни запустили по Україні 188 дронів і ракет. Скільки збила ППО
DAILY
Михайло Подоляк: Україна працює з Трампом, його ставлення до війни та РФ буде змінюватися
Данило Крамаренко, Дмитро Олійник Михайло Подоляк: Україна працює з Трампом, його ставлення до війни та РФ буде змінюватися