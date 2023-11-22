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Інформацію тримали в таємниці. До навчань ЗСУ долучилась ще одна країна

Середа 22 листопада 2023 16:15
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Інформацію тримали в таємниці. До навчань ЗСУ долучилась ще одна країна Фото: Слав'янка Петровська, міністр оборони Північної Македонії (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В Північній Македонії завершились навчання першої групи українських воїнів. Інформація про навчання була конфіденційною з міркувань безпеки, водночас тренінги для ЗСУ продовжуватимуться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони Північної Македонії Слав'янки Петровської, яку цитує Balkan Insight.

За словами міністр оборони, навчання проводились на об'єктах, які належать армії Північної Македонії. Зокрема країна продовжить підготовку наших військових протягом 2024 року й "доти, доки в цьому буде потреба".

Водночас міністр не розповіла, яку саме підготовку проходили українські військові, або ж скільки солдатів пройшли чи пройдуть цей курс.

Північна Македонія стала другою балканською країною після Румунії, яка запропонувала бази на своїй території для підготовки українських солдатів. Бухарест, зі свого боку, запропонував використання своїх баз ще з початку російського повномасштабного вторгнення на територію України. Також в листопаді країна відкрила навчальний центр для українських пілотів, які в майбутньому навчаться літати на винищувачах F-16.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в серпні Північна Македонія стала 15-ю країною, яка підтримала гарантії безпеки для України. Також в березні поточного року Скоп'є ухвалило рішення про безоплатну передачу нашим воїнам вертольотів Мі-24.

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